薛慧瑩／圖

我戳著玻璃杯的杯沿，小鬥魚便隨著我的指尖游動，發出細小的氣泡，擺著黯淡的鰭，也看起來歡快了不少。對於我寫下的答案，無分對錯，牠的回應是氣泡破裂的輕微聲響。

但每天早晨，吃過一成不變的早餐後，還是得自己一個人上學，去面對一整天的考卷和習題。鬥魚在我出門前吐出氣泡，像沒睡醒一樣和我說再見。

教室的設計本身就阻擋了幾乎全部的陽光，兩間教室中間的走廊，暗得讓人經過都像是走過監獄 裡的小巷。坐在教室裡，雖然電燈全開，陽光穿過高高的窗玻璃還是能透下來，但總讓人感到壓迫。以為高三的教室是終於能夠安靜的，但這條走廊上的任何一個班級，老師麥克風稍微一不留意，教室裡的我就聽到了好幾班同時講著不同的習題。

於是在老師重複講解著類似的習題時，我總望向過高的窗外，窗玻璃是許久未擦拭的霧濛濛灰色，但開啟的部分，就能見到總是那麼藍的天空。盯著看了很久，也沒見一朵雲飄過，藍藍的一片，沒有留過一絲白雲，像是白雲其實並不存在一樣。但那樣的一片藍，卻成為了整面窗的唯一風景。

那種藍，是地理課本上，希臘式建築藍白相間的房子之上，不帶一絲白雲的藍，很美、很乾淨，和海連在一起，就像是海的延伸。或許天空其實就是海洋的一部分。

見不到被我留在書桌前的小鬥魚，我開始幻想。窗外的天空那麼藍、那麼遼闊，會不會容納得下這樣一隻暗紅色的鬥魚呢？

還沒得到答案，卻在習慣了這樣的日子的幾天後，回家時發現一切都變了。

空蕩的玻璃杯裡，水質清澈卻不見那抹暗紅。但在桌旁的地面上，看見早已乾癟的鬥魚殘骸，跳出玻璃杯的鬥魚，連鼓動的鰓片也扁塌而癱軟。一切都停止了，鬥魚的時間在躍出水面的那刻結束，我的暗紅色鬥魚也消失了。

流逝的水流中消失。馬桶沖水鈕後的漩渦，吞噬了這一切，讓一切都好像不曾存在一樣。

於是我好像突然意識到所有玩樂的時間都結束了，順著黑板邊緣的倒數，課本上的習題開始出現紅筆滑過的打勾。

只是我還是會在上課的時候，將手機 藏在抽屜裡，靜靜地按著鍵盤，認真地在Google搜尋引擎，輸入各種關鍵字。在課本邊緣的留白處，一遍遍地模擬著鬥魚的死亡，記下所有看見的可能。

於是發現，裝得太滿的玻璃杯並不夠大，裡面的鬥魚游著、游著，只能順著我的指尖，不斷在杯子裡繞圈打轉。不夠大的水域、太過擁擠的生活空間，一切的壓力都太大了，而墜落可能只是結合所有因素的一個小意外。

我不了解鬥魚，寵物魚店的店員沒有說明，只是在購買時順便推薦了幾款飼料，和一些附加的不必要工具，於是我便錯過了。

剩下到只是，不斷在題號後面的括號裡，填上大寫字母 的選擇題。字母被留在那個小小的括弧中，我不斷寫著有標準答案的題目，儘管不甚了解，但感覺一切都那麼的習慣。

重複書寫的那些大寫字母，讓一切都變得陌生。不斷地重複，直到再也認不出。像那些重複閱讀的字，看著、看著，然後開始覺得那個字的結構裂解變形，似乎不是本來以為的那個字，於是充滿疑惑。然後再也認不出那些特別的片刻，窗外有沒有飄過雲朵、能不能見到綠葉，好像都不重要了。

不斷數著日子，直到倒數歸零。

歸零後緊接著就是大考，然後便放寒假了。像是終於騰出了點時間，能夠在考卷和考卷的縫隙間，稍微找到隱身的空間，於是我搭著公車，到新開幕的水族館看了看。

水族館分成好幾個區域，各種不同的魚類在巨大的玻璃後游動，深藍色的水裡充滿祕密。（中）