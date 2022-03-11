她在，沒覺得多；她不在，也不覺得少。她坐在那裡遠遠看著大家，看著阿力。阿力不可能注意到她，村裡有三個好女孩，一個長相清秀，一個活潑可愛，一個能幹，還有好歌喉。她們之間有一個，會是阿力的愛人。她並不怨。

「老漁夫」開業的那年，那些沒有訂到海邊民宿 ，退而求其次來到她家住宿的人，當白桃帶他們走去海邊時，他們總是一路在抱怨：為什麼離海那麼遠呢？為什麼呢？她也問自己。但這就是一種先天設定，她想。這也是為什麼她沒有漂亮的外貌、討人喜愛的個性，但是她知道自己有什麼，她有耐心、記性好。

她聽故事時，光腳在草裡穿來摩去，感覺到有特別粗的草莖，拇趾二趾一夾扯下，把四葉如風車的前端紮成束，像個大頭細身的偶。村裡的女孩們玩鬥草，把一株草莖穿過另一株的束頭處，兩人各執自己的草莖一扯，斷頭的就輸了。白桃總是能找到最粗韌的草莖，有時一根草可以扯斷好幾個草頭。她常找那三個女孩鬥草，看她們的草頭被揪斷時失望的表情。

孩子們對世界的認知就是這個村，西村過去一點的山腳亂石堆，東村過去的狹長白沙灘和散落的黑礁岩。山邊盤繞著赤腹鷹，海上逡巡著信天翁。放眼望去，只有他們腳下的土地是能夠種糧食的，雖然貧瘠，但可以長出紅薯、花生。他們需要的，總是能取得，雖然不夠，但不至於挨餓。

這就是了，孩子們無法想像其他的生活方式，或是不同的地理人文景觀，即使聰明如阿力也想像不出。因為無法想像外界，他們對那條已沒入荒煙蔓草的小路感到恐懼。它的存在，顯示了這個村曾經是一個更大世界的一部分，為什麼它成了孤獨的存在？外界到底發生了什麼？他們是被拋棄，還是倖存？（一九）