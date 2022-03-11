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三城故事（一三）

張系國

他在高中的成績不錯，但是他違背班導師的建議，決定進軍校，其實有點自暴自棄，一直到現在並不後悔。可是這晚他想得更多，到天亮前，終於做出重大的決定。

「洪總，回公司唄？」小畢回頭問洪祖堯。他考慮了一會說：「先回家看看。」

他家離園區不遠，社區一共只有二十來戶人家，不是科技新貴，就是大學教授或單位主管，水準十分整齊。洪祖堯的三層紅磚樓房是他和劉和梅兩人自己設計的，更正確說，是劉和梅的主意，他付諸實行。社區其他的房屋也各有千秋，房屋中間綠草如茵，看來倒像到了外國，不像在台灣。

他回到家推開大門，正在收拾客廳的李嫂看到洪祖堯就說：「先生回來了。太太正午睡呢。」

「幾點鐘了，她還睡午覺？」

「今天太太不舒服，剛剛吃不下飯還吐了，才上樓去睡。」

「哦，吐的情況嚴重不嚴重？」

李嫂遲疑一陣說：「有，有血絲呢！一點點就是了，不太嚴重。」

洪祖堯躡足上樓，坐在床邊的椅子上。他可以坐在這裡看她一輩子，回想他們初次共舞時她說的，有一天他們會跳得更好。本來他是個沒有太大進取心的人，因為她這句話，他整個變了一個人。

軍校畢業後，他找到機會就趕緊退役。在全然沒有人事背景的環境下，居然單槍匹馬創業，從五、六個人製造零件的小公司，發展到五、六萬人的集團。人家都以為他天生企業奇才，他知道只為了一個人的一句話。

他小心不要打攪劉和梅，但她還是醒過來，看到是他並不驚奇，說：「剛才迷迷糊糊睡著了，好像做夢，又好像並不是做夢。我夢到表哥帶我去舞會。你記得那場舞會嗎？」

「當然記得。」（一三）

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