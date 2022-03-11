李將軍將他們解救出來後，移師浙江金華，由他親自詢問每個人的背景之後，依照年齡、性別、專業編隊。經過篩選、訓練，逐漸可以執行任務。

他們起初不被信任，備受歧視 ，漸漸地靠著紀律以及執行任務的確實，台灣人的身分，至少在這道保護傘下，成了彼此的認同。

不過，這一切並不容易。只要他們當中真的出現了叛徒，或是諜報任務失敗，抑或有任何的惡意人士想要破壞上級對他們的信任，他們可能隨時從光榮的兵士，瞬間變成漢奸與罪人。而承擔這個風險的，正是李將軍。

他們亦知道，一直以來，若不是李將軍能夠逢凶化吉的好運，避免掉國民黨 在戰爭期間仍不止息的明爭暗鬥，破除來路不明的指控，甚至能大膽地主動出擊，取得重大情報、擾亂日軍心理，這群夾在中日兩國之間的台灣人，恐怕有再多條命也不夠用。

他們在死生之際徘徊、光榮與恥辱的狹縫間踟躕，其凶險並不亞於前線。何況在不知不覺中，他們行動的範圍早已與前線無異，有時比前線更為深入敵區。

這支沒有正式武裝（只有暗地擁有一些槍械彈藥）、也不是正規軍的台灣義勇軍，不僅能維持下來，還能發揮作用，其關鍵正是阿邦神祕的決策。

義勇軍的地位與任務始終曖昧且充滿危險，上級交代的任務往往不顧及他們的條件，有時甚至像是刻意刁難。阿邦卻始終逆來順受，不卑不亢。回到隊上，阿邦臉上從不見憂愁，一臉淡然地傳令，將事情交代下去。

剛開始的時候，他們稱他為鐵面將軍。再久一些，身邊的人私下稱他為夢將軍。每回有重大的任務，他總是仿若無事般，囑咐幕僚支開所有身邊的人，獨自在行軍床上睡去。（七）