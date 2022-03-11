薛慧瑩／圖

「所以，你是為什麼選擇我們系呢？」

「小時候家裡有養狗，牠生病的時候只能看著牠痛苦。那時候想說，要是我是獸醫就好了。」

「那麼最後，你還有什麼想說的嗎？」老教授點頭，皮膚扁塌的右手在紙上記錄了點什麼。

我搖頭，起身道了謝謝，便離開。闔上門前，隱約聽到，老教授對著左手邊稍微年輕的另個教授小聲抱怨。真是個怪人，他們總結。

輔導室的面試 考古題上，最無趣、最常見的那幾個答案被我反覆誦念著。小時候家裡養的狗不幸離世後於心不忍，進而產生大愛，想拯救其他無助的生命，諸如此類的俗濫理由。或許對有些人來說，是再真實不過的，但我連狗也沒養過。沒觸碰過茸茸的皮毛，當然感受不到任何溫度。那些是考古題上沒有寫到的，像額外加分題一樣，我答不出來。

於是我想起了那隻魚。或者，該說是想起那只空著的玻璃杯。

玻璃杯裡的水早已蒸發殆盡，杯子卻始終擱在書桌前的小抽屜上。沒洗過的，帶著點髒髒的土黃色水漬，不是忘記洗，是再也用不上，於是讓時間停滯在那。

那時候我們都以為在夏天的盡頭，還會有下一個一樣的夏天，於是在日復一日中，坐在發出汗臭的教室裡，聽著老師粉筆敲響黑板，留下淺淺的字跡。粉筆灰散落在黑板溝裡，鋪成那個夏天的結束，沒到盡頭，卻好像能夠嗅到窗外艷陽下的樹，葉子被曝曬後的焦香。

反覆運算著相同的算式，一一套入題目裡，卻求不出答案。課本上的公式背得再熟，代入數字後，好像還是離正解非常遙遠。計算紙上被重複謄寫的同一行，夾雜著阿拉伯數字和複雜難懂的符號，我寫得厭煩，圈起題號，扔下手中的自動筆，卻只看到大家低頭不斷計算。只剩下隨著窗外微風晃動的幾片樹葉，才像是真正活著。

但隨著暑期輔導的結束，教室也隨即交換至高三的那排，窗外再也看不到搖晃的翠綠葉子。和對面教室只隔著一道陰暗的走廊，教室的窗戶被擺得太高，能看見遙遠的天空，卻找不到綠葉。

好像這個世界只剩下我了，大家低著頭計算，而我盯著黑板發呆，是程式設定出錯的那唯一一個機器人，我是例外。課本新得發白，我的藍筆筆尖無法在上面多做停留。這些題目真的有正確答案嗎？我算不出，於是作罷。但大家似乎很把這些當回事，下課後也只是圍著某人的桌子，手中原子筆飛快晃動，討論出的只剩下A、B、C、D這些。

似乎有那麼一圈，將不太擅長的同學排除在外。被閒置的我，靜靜地看著他們的爭論。只是放學後，我像是再也受不了一樣。不小心猜對答案時，不再有人應聲，那好像連寫的必要也不再。

於是在學校旁邊的大賣場吃過簡單的晚餐後，我還是忍不住蹲在販售寵物魚店外的玻璃牆外，看著基因改造怪異的奇妙金魚們，在水草和溫順的水流間，斜眼盯著我，從容地吐著泡泡。

基因改造過的金魚特別貴，也特別難養，眼睛大得脆弱，好像輕輕一碰，就會像吐出的泡泡一樣破裂。稍微猶豫後，只是帶走了最黯淡的那隻紅色鬥魚。

「鬥魚最好養了。」店員一邊將塑膠杯裝著的鬥魚遞給我，一邊這樣下定論。最黯淡的那隻鬥魚，只是多看了我一眼，我就無法移開眼光。黑黑髒髒的顏色，在被過度保護的脆弱金魚前，幾乎不能相信這樣的兩個顏色，我們都用同一個「紅色」來稱呼。

經過晃蕩的公車車程，和一小段穿過公園的小路，然後回到家。而我也只是讓塑膠杯裡的小鬥魚，輕輕滑入另一個玻璃杯。杯底不大，杯身也不算高，但勉強比買的時候的那個塑膠杯好點。（上）