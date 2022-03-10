隔著天井，正中朝門是廳，廳之後沒有了，後頭種點自家吃的菜。廳裡擺一張方桌，供著過去領導人的彩像，或是當地供奉的泥塑海神。

無論是領導人還是海神，都跟他們的生活無關了。能讓年輕人感到好奇的，是也放在供桌上的手機 。幾乎每個老人都有這樣的一部手機，死後留給了孫子或孫女。手機早就啞了。年輕人依稀記得老人曾握著這物件，讓他們聽遠方爸爸或媽媽的聲音，催促他們對著它喊爸媽。這便是他們跟父母僅存的聯繫了，他們懷著這樣惆悵茫然的心情，把手機放在領導人彩像或神像旁邊。

小村裡沒有任何醫療資源，老人們幾年內走得一個不剩，孩子們卻一個個長大了。他們在地裡和海裡取得食物，沒有誰能離得開誰。女孩納布鞋、男孩編草鞋，他們把全村能搜集到的舊衣物都拿來，能穿的穿、能改的改，能用來做其他物事的都利用了。有幾個男孩擔起了房屋修繕的工作，老人留下了工具，大山給了材料，一切都是因陋就簡，村裡沒有的，也就沒有了。

他們常在無聊的夜裡，聚在曬場聊天，點起火把驅趕蚊蟲。阿力長得瘦弱，卻是腦子最好使的一個，誰也不知道從未離開過小村的他，怎麼會有一肚子故事。他講住在大山和大海一些亦正亦邪的精靈，勇敢的大地孩子怎麼跟精靈合作和抗爭的故事。每個人都愛阿力的故事，他們要求阿力一遍遍重複講述。

故事會上，有個女孩總是獨自坐在遠處那段塌掉的矮牆，她就是白桃。白桃是個平凡的女孩，沒什麼農事做得特別麻利，沒什麼遊戲可以與人一爭長短。在需要分隊勞動或遊戲裡，她常是最末幾個被挑進隊的人。（一八）