所以舞會要求所有的軍人都要穿軍禮服，女孩子也要盛裝打扮。因為這個噱頭，反而吸引很多人的興趣。

就是這場舞會改變了洪祖堯的一生。就是這場舞會，他驚艷看到劉和梅。

洪祖堯一直暗中懷念，那晚在郭允家驚鴻一瞥的漂亮女子。尤其因為後來又出了事，那晚所發生的一切經常像放電影 一樣，在他的腦子裡重播，包括驚鴻美女。他從來不知道她是誰，也未問過郭允。他以為不會再度邂逅，想不到在舞會上突然看見了她，郭允就站在她的旁邊。

雖然舞會的場地並不很大，洪祖堯卻費了九牛二虎之力，才從一端走到另外一端，接近她的時候，更越走越慢，耳朵裡面轟隆轟隆作響。郭允見他走過來，毫不猶豫說：「祖堯，我要給你介紹我的表妹劉和梅。和梅，這位就是我跟你提到過好多次，我的高中老同學洪祖堯。」

她比洪祖堯記憶裡的女子更美。他的舌頭打結，簡直說不出話來。倒是女子大方說：「你好。在表哥家，我們見過一次。」

「劉小姐的記性真好。我有榮幸，我有榮幸請你跳下一支舞嗎？」

劉和梅站起來。她和他幾乎一般高，比他記憶裡更高一點。也許記憶裡的她那晚匆忙跑出去，不容易判斷真正的高度。他把右手放在她腰際，還一直在微微發抖。

她噗哧笑道：「你怎麼了？在發抖啊？」

「抱歉我跳得不好。」

「我也跳不好。」她定睛看他：「有一天我們會跳得更好，對不對？」

洪祖堯永遠記得她這句話，有一天他們會跳得更好。從來沒有人對他這樣說過。那晚回家，不常失眠 的他竟然徹夜未眠。（一二）