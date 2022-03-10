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烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

光影（六）

朱嘉漢

路途經過的宿舍與哨點，每個屬下皆安穩睡去。

他沒有生氣，亦沒有詫異，因為此刻是只有他知道的特別時刻。特別的時刻不可比擬。出獄之後，他更加倚賴直覺。不輕信任何情報與風聲，許多重大的決定，他都自行處理。

人們叫他李將軍，實際上，這群由台灣人組成的義勇軍並非正規的編制，而這些人亦不是軍人。然而在阿邦的領導下，他們的組織與訓練猶如正式的軍隊。不僅如此，他們深入戰場，負責運輸、後勤補給外，由於成員當中有許多人有醫護背景，便也成立野戰醫院，命名為台灣醫院，分攤起照料傷員的事務。阿邦善用了台灣人通曉日語的優勢，深入日軍進行情報工作，或是散播一些讓日軍不安的傳言。

極為祕密的狀況下，他們還執行過突擊，讓日軍措手不及而丟了據點。

這些台灣人願意信任阿邦，甘冒著生命危險，執行這些即使成功也無人知曉，一旦失敗不僅無人同情、甚至可能背上漢奸惡名的任務。除了強烈的愛國意志外，也是因為當初若沒有李將軍，他們這群台灣人可能早被當作叛國賊而沉默地死去了。是李將軍奇蹟般將他們解救出來，不但從叛國、漢奸的羞恥中解脫，甚至有機會為民族、國家盡一份心力。

中日戰爭發生後，沿海的台灣人處境頓時尷尬。很快的，數百名台灣人關在福建省崇安集中管理。他們直接被視為日本間諜，被當作漢奸看待。

要不是李將軍與福建省長陳儀協商，自願接手這群台灣人，並擔保他們並非間諜，他們可能會像個戰俘一樣，死在條件極差的監禁狀態裡。（六）

間諜 日本

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