吳孟芸／圖

「我們找一家郊區的的餐館，可以停車外帶的，買點食物回家吃吧！」

「好主意！」

於是他們打電話到回家途中會經過的一家餐館，點了幾樣菜。

到了餐館，雨已經變成毛毛雨，夜也深了。

哥哥停好車，弟弟下去取菜。

「夜色不錯哦！外面很舒服。餐館裡只剩下最後一批客人，都坐在吧檯。」弟弟蹦蹦跳跳地提著一袋食物回到車上。

「結果我們今天什麼也沒做。」哥哥說。

「我們看到壯觀的閃電，聽到有力的雷聲。我們在一個行人稀少的時候，穿過一個十八世紀的小鎮，安靜得就像話劇舞台裡的布景。經過窄小的街道時，我看到閃爍的石板路和古老風格的街燈，乾淨得像故事書裡第一次被翻開的插圖。我們的車被洗得很乾淨，還買到香噴噴的晚飯。總之，我和哥哥度過了愉快的一天。」弟弟說。

「聽起來很美好。你說的我剛剛都沒有注意到，不過現在注意也不晚。你幫我記下來了，我也就看到了。」

「完美的一天。」

4 三六五號天使

三六五號天使坐在雲端 ，懷著憐憫的心觀望人間，看到人類無助地喊叫和哭泣，嘆了一口氣：「天使們不斷提供幫助，苦難卻貌似從未減少。這是為什麼呢？」

某個除夕夜，天使決定下凡看看。他聽到哪裡有求助的聲音，就往哪裡去。

首先，他聽到醫院裡有一個女人在哭泣，因為醫生剛剛對她說，她可能不久於人世。

天使出現在她面前，輕輕說道：「我沒有的，我無法給你。但是我有的，也是你的。我不能給你更多的時間，但我與你分享永恆。」

女人停止哭泣，瞬間感到她的生命不限於這個身體，也不屬於人世。看到自己的永恆，就像重新誕生。

然後，天使聽到一個男孩奔跑過街，氣喘吁吁地拐彎躲進一個巷子裡。

這個男孩剛剛偷了錢。他看到天使時，以為自己被抓住了。但天使超越人間的溫柔，使他立刻平靜下來。

「我沒有的，我無法給你。但是我有的，也是你的。我不能給你錢，但是我和你分享富饒。」

男孩本來很餓，聽了天使的話之後，一點都不餓了。

他跟著天使走出小巷，馬上看到他的姑姑向他走來，給他帶來一條麵包。

有個失戀的人走在橋上，準備跳進河裡。他的哭泣沒有聲音，但是他的心正在爆裂。天使聽到他的痛苦，及時出現在他的面前。

「我要她回到我身邊。」失戀的人看見了天使，向他坦白自己的願望。

天使說：「我沒有的，我無法給你。但是我有的，也是你的。我不能給你另一個人，但我是誰，你也就是誰。」

這個人聽到天使的話，第一次感受到裡裡外外都被愛包圍，以至於分不清自己的愛、情人的愛、天使的愛。他恍然大悟，原來戀不是愛，人會失戀，卻不會失去愛。

連著好幾年的除夕，天使都下凡來，給他遇到的每個人送一份禮物。

有人感謝天使，也有人拒絕他：「你知道我的需求和願望嗎？你能幫我實現嗎？」拒絕他的人都是沒有認出天使的人。不相信天使的人，即使見到了，也認不出來。

天使覺得那些對他不滿的人也有道理。人們一旦認定了他們的需求和願望之後，便不再考慮這些需求的真實性和這些願望的合理性。以假作真的人，真相擺在眼前，也是看不見的。

「他們想要的是人間的東西，而我只能給他們天上的東西。」天使喃喃自語，回到了天上。

另一個天使問三六五號天使：「你的研究項目進行得如何？」

「不錯啊！」三六五號天使回答。

「人類有何長進？有沒有學到什麼？」

「他們有沒有學到什麼我不知道，但我學到了。」

「你明年還去嗎？」

「不去了。沒有明年。沒有年、沒有月、沒有日。我當了這麼多年的天使，居然一直沒有認清這一點。」天使一邊說，一邊化做一縷煙。（下）