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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

木頭人（一七）

墨錦

離小鎮一個鐘頭車程的潘村，向來以拉拉鎮為榮，老人終年盼望能進鎮一趟看熱鬧，年輕人一有機會就往拉拉鎮跑。據說拉拉鎮男人、女人皮膚特別白嫩，打扮跟城裡人一樣。潘村的人跟外人說起老家，總以拉拉鎮為參照物：知道拉拉鎮嗎？我家就在附近。

這時，潘村的命運跟拉拉鎮綑綁在一起了。儘管沒有人染病，更準確地說，沒有人被確診染病。北風颳起，春節之前，常有一兩個老人要過世，人們早已習慣，感冒、咳嗽本常見，從小就菸不離手的人，肺不好也不意外。不管病毒是否來了，或來過，小村的人從此不准出村，外面的人也不能進來。不知過了多久，供電也斷了。老人找出幾盞古早時候的油燈。

那些託給老人的孩子，無法出村一步，沒有網路、沒有學校，他們原本會如父母那般離家去南方打工，誰也沒有學過海事，他們活在一種突然中斷的時間裡。在等待接續時，只能在海邊撈海帶、拾海貝、挖牡蠣，跟著老人們種點花生和紅薯、編織簍筐草鞋、醃製醬菜。

時間似乎凍結了，又像被偷走了，這是一段非常孤獨的時光。老人睜開瞌睡的眼睛，看到剛學會走的孫子，已經能吃一大碗紅薯，兩臂和兩腿黝黑結實，在地裡四處撒歡，像頭壯健的牲口。但是那條通往外面世界的泥土路被蔓草掩沒，小村還是封閉著，世界遺忘了它。

人丁少，兩三戶人家合在一起過日子。生活景況家家戶戶都差不多，存不下什麼糧，也不至於餓肚子。一個小院堆著雜物，種的有枇杷、番石榴之類的果樹，左廂是廚房、柴房，後頭養豬，豬舍前是糞坑，右廂是睡房，窄小幽暗。除了生病，人平日不在房裡，喜歡在天井裡幹活，清理海物山穫，那裡最亮堂。（一七）

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