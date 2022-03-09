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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

光影（五）

朱嘉漢

「即馬講這無效了。」

「你一定要逃走。」

「親像你？」

「毋是，毋好像我。莫擱找我，行你的路。」

門外似乎有些動靜。他們機警地共同沉默。

「我講的話一定要會記。」

阿邦聽見稍遠處腳步聲響起，獄卒們換哨。隔壁牢房的鼾聲與痛苦呻吟聲又起，這平常習慣的聲音突然令他刺耳難耐。他知道阿順已經離去了，一點痕跡都沒留下。

而他決定要遺忘。

在天亮之前，他緊閉雙眼，一面回想、一面做夢，直到把回憶等同於夢境。

從這時開始，到他被釋放出來的兩年間，他有大量的時間可以練習，將所有關於阿順的回憶轉化為夢境。

遺忘是唯一匹配他對於阿順奇妙情感的記憶形式。遺忘是保存這份友誼最好的方法。直到徹底在生活中忘記了阿順的時候，他突然被釋放了。

他走出牢房前，要求看守人讓他再睡一下。不管看守人的輕蔑表情，他轉身睡去，再度夢回，然後甘心隨著夢醒而來臨的遺忘。

他睜開眼睛，強忍著強光刺激的淚水，眼前的世界模糊成一片暈開的光影。

4

他醒在另一個夢裡。

窗外的明月從天井透進屋內，留下了淡淡的月影。

1942年的浙江金華。

新婚的妻子在月光下溫柔的臉龐。

他緩緩坐起，不發出任何聲響。

更衣，出門。他沿著酒井巷走，以睡意做醉意，晃悠著前往台灣醫院。

白天時，他聽部下回報，有個臉上包著繃帶的台灣人住院。幾經詢問，身分不明，且看似有任務在身，怕是奸細。他仔細詢問部下的觀察，心中稍微介意。也許就是一點他自己也不明白的念頭，讓他夜半清醒，小心翼翼地不弄破這重疊在現實場景的夢的泡影。（五）

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