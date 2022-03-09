吳孟芸／圖

「要不要？」他舉起籠子看著亞瑟。松鼠不停奔跑，內層的籠子轉啊轉。

我就像這小東西嗎？拚了命地奔跑，卻一無所獲？亞瑟望著籠子裡的松鼠，想到自己的人生，產生極大的同情。他不自覺地把手伸進口袋，掏出十塊錢買下松鼠。

賣松鼠的男人叮囑亞瑟，讓他下車前千萬要把松鼠藏好，然後匆匆離去。

疲倦的亞瑟把松鼠蓋在自己的大衣下面，很快就睡著了。

亞瑟醒來時，在外套下面發現了一個空籠子。他不知所措，帶著籠子回到家裡。

亞瑟打算在他的室友賈斯汀看到之前，把籠子藏起來。雖然亞瑟和賈斯汀關係不錯，但是有點受不了他的冷嘲熱諷。但他進門就碰見賈斯汀，只好告訴他整個經過。

賈斯汀聽完亞瑟的故事，平靜地問道：「你真的在乎松鼠嗎？還是你只是對籠子感到失望，因為它沒有達到你囚禁松鼠的目的？」

「才不是！」亞瑟覺得他被冒犯了。「我是打算下火車後，把松鼠帶到公園放生的！」

「是嗎？說不定你買了一個籠子，並沒有松鼠呢？」

「賈斯汀！別把我逼瘋！」

「我只是提出一些假想問題嘛！沒必要這麼情緒化！」

「好吧！假設我買的是一個籠子。我為什麼要這麼做？」

「我哪兒知道啊！也許你認為它有某種能力，比如關住一隻松鼠？人若不是相信籠子有它們想要賦予的能力，就不會使用它。人若不是想對松鼠做什麼，也不會把牠放進籠子。」

亞瑟停頓了片刻，看著手中的籠子。「好吧！也許你是對的。也許是我把松鼠放進去的。我一直想逗松鼠玩，但一直沒有機會靠近。也許我潛意識想要一個籠子，但我放進去的卻是我自己。我這輩子都像那隻松鼠一樣奔跑，一事無成，一無所獲。」亞瑟嘆了口氣。

「也許那個賣松鼠的男人也是你的想像。」賈斯汀繼續刺激亞瑟。

「閉嘴啦！」亞瑟把籠子放在桌子上，脫下外套，用手肘撞了撞賈斯汀的手臂。

兩人笑著走進廚房，討論晚餐吃什麼。

他們都沒有注意到，亞瑟放在桌子上的籠子變成了一根長繩，旁邊有一張紙條，上面寫著：「願者自囚」。

3 無條件旅行家

某個周末，兩兄弟說好了去某海濱小鎮散心。

「我們先去小鎮走走，到碼頭租個小艇開開，然後在灣邊的海鮮店吃頓飯。吃完飯，到碼頭的露天舞會跳舞，再找一家酒吧坐坐。」哥哥說。

「嗯，完美的計畫。」弟弟說著，把要帶的東西整理好，放進背包。

「等等，天氣預報說有暴風雨經過，警告大家留在屋內，不然我們等下完雨再出門吧！」

「好啊！不趕時間。」

天色暗下來，暴風雨不斷延遲降臨的時間，好不容易下了雨，已經是傍晚時分。

「現在是小雨，解除警報了，我們出發吧！」

兄弟倆興致勃勃地開車往海邊的方向去。

他們一邊開，雨就下大了，開到半路還雷電交加。

「我們可能開不了船了。」哥哥說。

「沒關係嘛，看船也很好。」

「也跳不了舞了。」

「那是，不過雨水沖過的碼頭很涼爽。我們沒帶傘，看看有沒有涼亭可以躲一下。」

「沒傘？那連逛街都不行了。」

「除非我們決定淋雨。」

「還是算了，這種雨沒法在街上走。」

哥哥剛說完，傾盆大雨就來了，打得車窗咚咚響。

兄弟倆在公路上的時候，收到短訊說，舞會由於暴風雨取消了。

當他們終於到達小鎮，發現所有靠近商店和餐館的車位都已停滿。

兩人找到一個有空位的付費停車場，但是從這裡冒雨步行到任何一家餐廳。都會淋成落湯雞。

他們坐在車裡，討論下一步的行動。

「船肯定開不了。」哥哥說。

「不開它都能自己漂走。」弟弟笑。

「逛街也不方便。」

「可能會被雨水沖走。」（中）