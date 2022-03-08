夾在大海和荒山之間，小村沒有架設無線網路，網購沒有能進入小村，許多城裡人慣用的物品要到鎮裡買。潘村做為網紅打卡點，不過一個夏天，新鮮感一過，沒有網路的潘村就門可羅雀了。但是這一個夏天的熱鬧，成了全村人幾年的話題。白桃記得這一年，因為這一年就像分隔線，之前，潘村寧靜；之後，潘村死寂。

年輕人又離開小村，老人們坐在家門口，沒有遊客可以看，蒼蠅叮在他們鬆垮的手臂上。子女給他們買的「老人機」放在口袋裡，這是不能上網的舊型手機 ，等著在城裡打工孩子的消息。孩子們工作忙，常常幾周也等不到一個電話。

但是，一夜之間，老人們的手機都響起來了。孩子告訴他們，這個城和那個城，從中部向南、向北擴散，甚至到了人煙罕至的西北大漠，一場傳染病由天而降，得病的人咳嗽、發燒；肺功能衰竭，這是極為厲害的病毒，輕易就能染上。他們託人捎了口罩 回來。老人聽著孩子語速飛快的叮嚀，感到十分陌生，而那拿在手裡輕飄飄的小布 塊，也是那麼陌生。他們把口罩和手機一起放在口袋裡。

很快的，孩子們的電話又來了，說近期內沒法回家。

兩年、三年，幾年過去，孩子們沒有回來。

拉拉鎮是密集發病區，疫情險惡，一度控制住了，幾周後又捲土重來，反覆再三。拉拉鎮被封鎖了，外人稱它毒鎮。附近方圓百里的小村落跟著背上毒名，最後拉拉鎮所屬的縣、省都被連坐，不管個別防治成果如何，這個省的人在外地，人們避之惟恐不及，拿出再多健康證明也沒用。很多人失去工作和住處，只能流落街頭。好容易回到了自己的地方，發現省不待見那個縣來的人，縣也不待見拉拉鎮和附近小村落的居民。（一六）