郭允的雙親都不在，他家的女人特別強勢，對外人來說，他是由祖母帶大的，但有時是姊姊照顧他，有時又變成小姑。這是洪祖堯和郭允慢慢混熟後才明白的。

兩人雖然在學校耍寶，私下交往卻互相敬重，很少胡鬧。郭允長得俊美秀氣，又文質彬彬，相形之下，洪祖堯常自慚形穢。其實他的運動員 體格同樣贏得別人讚美，只是他並不覺得如此，總認為自己是個粗人。

郭允功課很好，洪祖堯成績也不差。但是郭允會作文寫詩，級任導師要編壁報，第一個總是想到郭允。這點洪祖堯就自嘆弗如。兩人按理說，不應該會變成好友的，但是終於成為好友。洪祖堯沒事就跑去郭允家，郭允卻很少來洪祖堯家，也是因為他家裡沒有別人，不怎麼好玩。

有一年過年，洪祖堯的一幫弟兄都各有去處，他一個人在家裡悶得發慌，最後沒奈何又是跑到郭允家。郭允一個人站在客廳裡拉小提琴，一位極其美麗的瘦女子坐在沙發上聆聽。那女子看到洪祖堯來了，像受驚的小鳥一樣撲翅飛走。

洪祖堯知道郭允家三代人的關係複雜，不便問那驚鴻而逝的漂亮女子是誰，只說：「小郭，沒有想到你的小提琴拉得這麼好﹗」

「很久沒拉琴，都生疏了。」郭允淡淡微笑，放下琴弓。「過年你跑來這裡做什麼？」

「沒有美女聽我拉琴啊，我也不會拉琴，悶死了。」洪祖堯忍不住說：「小郭你的命真好。」

「假如這就算命好，好命未免太容易了。」郭允笑道：「你才是命好，沒有人管你做什麼。」

洪祖堯奇道：「這是命壞，怎麼反而說命好？」（一○）