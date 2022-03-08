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光影（四）

朱嘉漢

革命、獨立、軍隊。兩位當初被日本人退學的少年，有天可以找回他們的尊嚴。

只是還沒等到那一天，1931年，島內與海外的台灣共產黨就分別被日本人擊破。他過了好一陣子，才聽說島內的共產黨全體被判刑的消息，日本政府要求他們轉向以減輕刑期。只有少數人無懼威脅，其中一位則是當初在阿順身旁的飛英。

她會知道阿順的消息嗎？她會跟日本人供出阿順的蹤跡嗎？

他沒有認真去想這問題。畢竟，在這些事情發生前，他已經身陷囹圄。

況且，阿順也早他們一步，在這世界上消失了蹤影。

阿邦透過殘黨捎來的訊息，知曉阿順逃過了劫難。可是無論他如何打探，都苦無線索。

他在杭州、上海一帶，搜尋阿順的痕跡、尋找阿順的影子。一不留神，自己也栽下去了。只是沒想到，這回逮住他的不是日本人（他在廣州時已經被日本人逮捕過），而是國民黨

他被指控為共產黨，並被監禁。刑求過程中，他的腿被打瘸，視力退化，但什麼資訊都無法從他口中被逼問出來。

有件事他絕對不會說的。

一天夜裡，他隱約感到牢房外有人。他將耳朵貼在門板，習慣黑暗後增強的聽力，仍然聽不見任何的呼吸聲或身體移動時產生的摩擦聲。這晚特別靜，連守夜人的鼾聲也聽不見。外頭的風也停了。可是他就是覺得有人。

忽然，有個人聲透過門板傳了進來。這聲音細小幾乎不可聞，只是輕微的震動聲帶，讓共鳴停留在喉頭。可他繃緊的意識，倒是清楚地聽見了。

「阿邦，你予人關多久了？」

「一年了。」

「我當初沒予你找著，就是希望你莫擱找我。我行暗路，暗路毋通行。」（四）

日本 共產黨 國民黨

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