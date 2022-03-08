吳孟芸／圖

1 流浪者之歌

有一個小提琴家，每次開演奏會，都會拉〈流浪者之歌〉。無論他如何更新節目單，都不會去掉這首樂曲。

有一個鋼琴家，每次開演奏會，都會彈〈甜蜜的家〉。無論他如何更新節目單，都不會去掉這首樂曲。

兩個音樂家的演奏都技術精湛，而且都以每場演出演奏同一首標誌性歌曲而更加有名。

在某個音樂節，這兩位音樂家恰好在午餐時間坐到了同一張桌前。會場有一個自助餐廳，所有教職員和學生都可以來用餐。

「哈囉！你是『流浪先生』吧？」鋼琴家問道。

「什麼？你叫我嗎？」小提琴家有點吃驚。

「你不是老拉〈流浪者之歌〉嗎？我們學校的孩子們都這麼稱呼你。」

「什麼學校？」

「我教書的音樂學校。」

「哦！那你最好管管那些孩子，不要讓他們給人亂起綽號。」

「他們都很喜歡你啊！並沒有惡意。」

「淘氣！」

「他們叫我『甜蜜先生』。」

「好吧！因為你是老彈〈甜蜜的家〉。」

「成名曲挑得好。」

「很好、很好。」小提琴家有韻律地說。

「我們倆有共同點哦！」

「都是音樂家嘛！」

「我是說，我們兩個都在每場演出中，演奏相同的樂曲。」鋼琴家很嚴肅。

「對我來說，就是宣傳手段而已。」

「真的嗎？我以為你還滿喜歡演奏那首曲子。」

「你很喜歡你的曲子嗎？」

「是啊！」

「當然，你的比較好彈。」

「不是這個原因。」

「開玩笑，別介意。」

「你說話的風格就這樣吧？無所謂啦！」

「哈哈！風格。不管說話還是彈琴，我都沒法知道，也沒法控制別人怎麼『收聽』我的內容。別人聽的和我說的、彈的，永遠不會一樣的。無所謂啦！」

「我還是想問，你為什麼總是拉〈流浪者之歌〉？有沒有比『宣傳手段』更好的回答？你覺得自己在流浪嗎？」

「其實，我從來沒有體會過流浪的感覺。我拉那首歌只是因為它賣得好，大家都喜歡看我炫耀技術。曲目裡有它，就像一種肯定。有了它，好像證明了自己技巧合格，其餘的樂曲可以憑自己的喜好隨便挑選。」

「是嗎？」

「大概吧！」

「也許吧！」

「那你為什麼總是彈你那首曲子？你有一個超甜蜜的家，讓你情不自禁地要歌頌嗎？」

「不，我的家一團糟。我在一個可怕的環境中長大，而且正在努力擺脫另一個。」

「聽起來很甜蜜。」

「你很諷刺。」

「我？」

「對，就你。」

「哦！那你彈這首歌，是希望體會你渴望的感受？」

「聽起來就跟像我才是流浪者，想要一個溫暖的家。」

「問你自己囉！」

「不想問。」

「那就不問囉！把剛才說的都拋開吧！來嘗一口美味的蛋糕。」

「你從哪兒弄來的？」

「那邊，甜點區。」

「不愧是『瀏覽』專家。」

「我總能找到甜蜜的東西。」

2 消失的籠子

亞瑟出差回來，乘上一班停靠多站的火車。

旅途中，火車上總會出現形形色色的人，有些是乘客，有些是溜上來賣雜貨賺錢的。亞瑟不知道這些人是怎麼上車的，不過他覺得，鬆散的管理為一些人提供了謀生的機會，也未嘗不好。

亞瑟喜歡坐在靠窗的座位。不是因為他喜歡看風景，而是他不喜歡看火車上的任何人。假如他旁邊的座位有人，他總是避免任何形式的交流，而坐在窗邊比較容易保持安靜。

平時，儘管有各種小販在車廂裡穿梭，亞瑟也從來不注意他們。但是今天，亞瑟聽到有人喊：「看看！可愛的小松鼠，十塊錢一隻。」他忍不住好奇地把頭轉向走道。

一個矮小的男人正穿過走道，手裡提著一個輪子狀的籠子。籠子裡有一隻松鼠，在籠子裡另一層輪子狀的籠子裡奔跑。男人似乎很著急，但當他注意到亞瑟時，稍稍放慢了速度。（上）