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烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

木頭人（一五）

墨錦

當時大多數人還沒有認知到這些自拍和發布，相當於一種隨身探頭。

有一年的夏天，一對年輕男女來到了小村，在朋友圈發了幾張照片。白天，原始的黑礁石，白色的天、灰色的海，荒涼的惡地形，就像世界的盡頭，感覺特別喪；晚上，滿天繁星從天上一直垂掛至海平面，就像一張鑲滿水晶鑽石的大掛毯，絢爛到無以復加。

不久，潘村開始湧進年輕人，他們戲水弄潮，晚上在沙灘上升起篝火，躺在沙灘上看星星。白桃家的民宿「老漁夫」，就是這時候開起來的，那時她才七八歲，本名潘桃，因為生得白，大家喊她白桃。

跟村裡其他兩間民宿相比，「老漁夫」離海灘最遠，挨著潘村的西北角，依著稜稜亂石、綿綿荒山，像不受待見的小媳婦。它的客人少是必然的，因為它到海邊要走二十分鐘，風一颳就沙塵撲面。

民宿的生意集中在周末，周五晚上客人陸續到達，周六中午前，靠海的兩間民宿已經住滿了，小村裡出現了許多衣著時髦光鮮的遊客，小情侶或小家庭。村民支油鍋炸紅薯和蝦餅、架爐烤小魚和扇貝，香味四溢。而「老漁夫」的客人，聞到香味、聽到那喧嘩，總是迫不及待要出去，急急走去加入，忘記他們本是到海邊小村躲避喧鬧的。這些村民自製的小食，聞著油香誘人，卻並不那麼合城裡人的口味，往往吃兩口就被扔進路邊草叢。

這樣的熱鬧，讓到南方打工的年輕人，回流了一些，也搬進幾戶從拉拉鎮來的外地人。他們手製貝殼耳環、項鍊賣給遊客，每周一次開車到拉拉鎮進貨，浴巾草帽、薯片可樂。（一五）

民宿

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