洪祖堯不能不追憶，他的好友郭允如何變成銅像的經過。一個活生生的人會變成銅像，這不是很神奇的事情嗎？

高中時洪祖堯和郭允是全校公認的兩個搗蛋鬼，不只一次兩人因為老師告發或教官檢舉，被罰在訓導處站牆角。或許因為這個緣故，在一起站牆角的次數多了，兩人慢慢變成知心好友。

其實兩人在學校的具體搗蛋行為並不一樣。洪祖堯從小就愛惡作劇，例如偷走同學的便當或老師的粉筆，來博全班同學一笑。他喜歡耍小丑，雖然並沒有惡意，但有時也會造成軒然大波。

郭允倒不是惡作劇。依他自己的說法，他喜歡胡而不鬧。例如報上登了一則新聞，籃球國手陳祖烈和隊友在浴室裡比賽，誰可以掛最多條毛巾在那話兒上面，大家都驚嘆陳祖烈可以掛五條毛巾。郭允就在課堂裡向同學挑戰，誰都無法掛三條以上毛巾。他對來制止他的教官說，這是為了發揮科學實證的精神。郭允說，這就是胡而不鬧，洪祖堯的惡作劇才是不胡而鬧。學校有這兩個活寶，也難怪教官頭疼。

兩人不僅搗蛋行為不同，他們的身世背景也非常不一樣。洪祖堯是眷村長大的孩子，郭允卻是新竹地方望族的後代。他們畢竟有類似的地方，兩人都有個破碎的家庭，但相似的程度到此為止。正如托爾斯泰說的，所有幸福的家庭都大同小異，所有不幸福的家庭卻各不相同。

洪祖堯的母親很早就走了，父親隨著部隊到處跑卻不常回家。他從小就一個人自己照顧自己，後來跟著新竹一幫弟兄混。（九）