「那怎麼行，他是你的孩子……」

楊士軒摟著楊孝坤的肩，半開玩笑地說：「爸，你不承認我這個兒子了？」

「胡說！」楊孝坤用手肘在楊士軒身上撞一下。

江克明可以看出他們父子之間的親密關係，士軒算起來已是中年之人，但是在楊孝坤面前，他很自然顯露出孺慕之情。他和麥克之間就多了幾分客氣，少了幾分親熱。和孩子的媽離婚之後，不知不覺孩子和他之間，就築起了一面看不見的牆。

「真的，楊大哥，稱呼並不重要，你不要為難我們了！」

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這天江克明帶來一張設計藍圖，很興奮地展開在他們的眼前。

「這是給誰設計的房子？」葛逸萍問。

「給你們的！」江克明面帶得意地說。

「給我們的？」葛逸萍和楊孝坤幾乎同時發聲。

「沒錯！給你們的。楊大哥行動不便，你們現在的房子並不適合推輪椅。改建之後，對你和楊大哥都會方便得多。」

「可是……」葛逸萍看看楊孝坤，又看看江克明。

江克明知道她考慮經費問題，「這是我送給你們的禮物，你們不必花一分一毫。」

「這怎麼可以……」楊孝坤急著說。

「楊大哥，你為我做的事，我一輩子報答不了。改建房子對我來說，真的是輕而易舉的事，最重要的是，怎麼讓你們住得舒適。如果你們當我是家人，就不要和我客套。等這棟房子改建好，保證你們一定滿意，也順便向你們證明，我這些年的確學了點東西……」

說到這裡，兩個男人同時望向葛逸萍，等待她的回應。

葛逸萍的心脹得滿滿的，眼前兩個男人誠心誠意為她打造著有形和無形的家，她想她唯一能做的就是點頭接受。（全文完）