吳孟芸／圖

他在船上晃遊，暗自搜尋阿順的身影。

他沒跟任何人說過，會做出這個決定，有一部分是因為阿順的緣故。

阿順回草屯後，兩人有過幾回簡短通信。最後一封信，阿順提到他找到了夥伴，要同赴上海學習。

阿邦心中困惑，不過將這封信當作一種邀請，索性跟家人對賭，離開沒有希望的家鄉。

被殖民之人，是不會有自由的。被殖民者，地位注定低落，任何的成就與錢財，不過是配合著當局者所獲得的施捨。既然如此，我們何必跟日本 人請願設置議會？

他上船後，不斷搜尋阿順的身影未果，感到十分納悶。莫非阿順沒有如期搭上這條船，或是躲著他呢？

他依著無數次重演的回憶，按捺著不安，轉身走下第二甲板，預期會在船艙的邊緣，靠近小窗那發現阿順與他信裡所說的夥伴。

無人。

阿邦多年來重複的回憶，竟然出了差錯，幾乎驚醒。鑽入骨頭的悶痛、窒息感、皮膚處處像被針戳或火燒的痛楚，排山倒海地湧上，幾乎將他從夢中拉起。

「阿邦。」

這句叫喚將夢境接回，阿邦從現實暫時脫困。他回頭，看見阿順，以及他身旁的夥伴。

儘管只是瞬間的差距，極小的偏差，阿邦也知道這已經不是原來的記憶了。當時是他先在船艙內發現阿順，而不是被走下樓梯的阿順叫住。

像是上船或下船時，兩隻腳之間感到的位移。但他別無選擇，只能以夢裡的意識做繩索，強拉著回憶的船，必須緊靠著現實，否則會漂進無邊無際的夢境之海，隨即被吞噬。

他越急著想拉著阿順說話，想讓阿順留在身旁，就越說不出話來。而隨著船身的擺盪，阿順的面孔立刻又變得模糊。

好在，阿順如他模糊記憶裡隱約記得地那樣開口說話：

「你總算是走出來了。」

「嘛毋其他所在好去了。」

「老實講，到佗位攏是同款。」

「啥物意思？」

「猶無夠遠。」

沉默。

這句話他記得。突然間，他的感傷令他無法繼續這場夢。

阿邦知道，自己該繼續說話的。但他說不出話來。他知道後來會發生的事。這是他們的岔路。下船後，兩人將會分道揚鑣。他想告訴阿順，莫走，莫走到那麼遠的所在。莫跟著這個查某作夥，莫共伊鬥陣行。

可是回憶並不是過去，何況這是夢境，任何的嘗試只是徒增歧異，讓他連回憶的慰藉都沒有。一股力量壓在他胸前，哽住喉嚨，張大嘴卻說不出話來。

阿順問：

「你到了上海之後，要去哪裡？」

「廣東。我要去參加黃埔軍校。」

「阮要去北邊。」

阿順身旁的夥伴這時抬起頭來，眼睛盯著阿邦看。這名女子眉宇間有股英氣，兩眼瞳仁裡有如針般銳利的光點。她穿著整齊優雅，洋裝的布料雖舊，卻明顯有照料過，兩邊的墊肩撐起她瘦小的骨架。她髮如鋼絲粗硬，梳盤起來，讓她在視覺上看來更為英挺。

她說她姓謝，可以稱她為飛英。她與阿順會先在上海大學，準備完畢，便會前往北方。

「是北京 嗎？還是東北？」

阿順笑著回答：「西北。」

無論夢見這回憶多少次，總會停在這裡。他對著不知名的地方，乞求再給多一點的訊息，而奇蹟終於發生。

他依稀看見一片蒼白的大地，一個微小的身影，幾乎沒入了地平線。在這景象裡，他感到自己的心臟一同被霜雪冰封了。

阿邦忍住情緒，並將此當作奇蹟。多少年來，他如此盼望新的夢境。他專注著，不讓任何雜念滋擾。解救他的，不是自己的回憶。他知道這是阿順的記憶，而且是內心的，不屬於真實的風景。只有這樣，阿順才能藏身在安全之處，也才能讓阿邦的心緒恢復平靜。

這是阿順的夢，前來帶領他的。

直到黑點般的身影融入白色的地平線。

漫天的白雪令他目盲，然後陷入黑暗。

3

阿邦原本以為他們的方向一致。但左轉以後，一個向南、一個向北，幾年之間彼此音訊全無。

他先在黃埔軍校就讀，接著在廣東成立革命組織，等待著機會，擁有自己的武裝部隊，進而解救台灣脫離殖民統治。幾年間，私下打聽阿順的消息，無意間，他比自己所預想的再稍微靠左邊一點。唯有如此，他才能知曉阿順的動向。

後來他打探到，從莫斯科留學回來的阿順，依據著指示，在上海租界成立台灣共產黨 。

他們間接有了聯繫。更可喜的是，繞了一圈，他們的想法或許趨近一致。他想像著自己與阿順，以及其他的台灣人，從外面連結裡面，終能夠促成島內的革命，讓台灣脫離日本的殖民統治。（三）