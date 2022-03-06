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重逢（五）

翠希

他並不覺得有什麼不妥，結婚生子本來就不是他的人生目標，如今有個夢寐以求的女人日日陪伴在身旁，即使是短暫的陪伴，他已感到心滿意足。再說，聰明可愛的楊士軒已佔據了他的心，他願意給他所有的父愛。

當葛逸萍知道楊孝坤去做了結紮手術，她自責而痛哭失聲。如果他娶了別的女人，他一定會有自己的後代。

楊孝坤一直安慰她說，這不是什麼大不了的事，他沒勉強，也沒遺憾，這世界並不缺他的孩子。

「逸萍……他現在是單身。如果……如果你們要在一起，我可以退讓……」

「你在說什麼呀！」葛逸萍立刻打斷他的話。

「我當年說過，你要和孩子的爸復合，隨時可以和我離婚……」

「孝坤，不許你再說這樣的話，你這樣說是在侮辱我。」

「可是你們有很深的感情，你們本該是一家人……」

「那是從前，我和他的那份感情就像……就像這個蝴蝶標本。」葛逸萍指著牆上一幅由蝴蝶標本拼成的圖飾。「它們永遠存在，但是不會復活。再說和你生活了四十多年，難道我們之間就沒感情？我們不是一家人？就把他當做家裡的一個親人對待，好不好？」

「謝謝你，逸萍！」他的眼裡泛著淚光，「其實我好怕你離開我！」

「你放心！」她緊緊握著他的手，「這輩子你別想把我趕走！」

楊士軒對自己的身世真相，自然感到萬分震驚，但這份震驚很快就被歡欣取代。一夜之間他多了一對弟妹和親生父親，怎能不欣喜。

楊孝坤一手拉著士軒、一手指著江克明說：「快──快叫爸爸！」

江克明急忙握住楊孝坤微顫的手說：「楊大哥，士軒已經有個好爸爸，叫我叔叔就行了！」（五）

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