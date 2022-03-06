吳孟芸／圖

阿邦觀看著夢，直到這裡，都與阿邦數十年來夢見阿順的情形一樣。這些夢，似乎都只是重新播放起他的記憶，而沒出現分歧。雖然無從比對，每當他夢回醒來之後，他認真回想腦海中的記憶，總會覺得夢到的畫面，就連細節處，都與他記憶裡的一模一樣。連遺忘的部分、模糊的地方，在夢裡也不會多添點什麼。

每次夢到阿順，都是回憶的重複。或許該這麼說：每次他陷入與阿順的回憶時，他總會不自覺地睡著，沉得像是永遠不會醒來。

由於關於阿順的夢總是回憶，醒著或睡著的差別搞混，在他心中形成小小的漩渦。不過他暗自慶幸，只有夢到或回憶起阿順才會這樣。否則，人生到頭來，豈如夢一場？他又怎麼區分一件事究竟是否發生過呢？

想到這裡，往往又糊塗了。如果夢境與回憶是相同的，他又如何確定與阿順的回憶是真？甚至，阿順是否真實存在過，似乎也沒有證據。

但阿邦不願如此想。

其中一個原因是，在這世界上，記得阿順的人，除了他也不會有其他人了。

他不去否定，還有另一個原因，則是每當他遇到困境，往往不自覺夢回到阿順。在夢境或回憶裡，他想清楚很多事。或說即使沒想清楚，也透過這方式促成他決定起某些事，一路至今。理解關於阿順的夢的意義，是只有他一人知道的，對未來的預知方法。

這回的夢，卻隱約覺得哪裡不同。

他依著記憶的路徑，跟在阿順身後。記憶裡阿順沒有走得如此快，亦沒有拐如此多彎。他們穿梭在巷弄裡，越走人煙越稀少。明明被退學的他們無處可去，也不再有人會管，阿順卻維持在一種逼近狂奔邊緣的快步，像是要趕赴前往哪裡。

阿邦追跟著，怕是丟失了阿順，怕自己被丟下。一不小心，也許跟阿聰一樣失蹤了。

不過，這些都不在阿順的記憶裡。

是什麼時候夢境出了差錯呢？阿邦回想，且很快有了答案：大概是在阿順說阿聰失蹤開始的。有了暫且的答案，他無暇進一步思索，畢竟在夢裡思索本身已經矛盾，他知道再想下去，夢境會越走越偏，與回憶徹底分道揚鑣。再繼續歧出，阿順的身影就會完全消失了。就像阿順現在越來越難跟上的奔走身影一樣。

幸好這幾十年來，他已習慣了追蹤阿順的身影，總算將歧出回憶的夢境銜接上了。

他們來到了河濱。少年的兩人坐在河堤上眺望著新店溪。阿邦靠右，阿順靠左。阿邦的右方稍遠處，練兵場的陸軍在日頭赤炎下操練著。軍人的吆喝令阿邦聽了矛盾，對於這樣的暴力心生厭惡，同時卻嚮往著這種未知的衝擊。

恍惚間，他心中辯證：是要戰爭，抑或革命？自己到底該往哪邊走呢？在文協參與活動時，他仍覺得是否要左轉的問題十分遙遠。如今被逐出了校園，無處可去的情況下，這個問題變得具體而迫切了。

阿邦心跳不已，少年的身體敏感，在烈陽下，河邊的風吹拂著，身上的肌膚泛起雞母皮。革命與軍隊，兩者缺一不可。革命是一場對戰爭的戰爭。他仰望天空，任雙眼被日光照盲，然後看向一旁的友人。

阿順則一語不發，眺望著河面，不知道在看著什麼。

阿邦隨著阿順的視線，以同樣的方式眺望。直到把新店溪看成了海，把河對岸的海山郡看成了大陸。

才在琢磨該說什麼，沉默已久的阿順開口：「咱來走。」

阿邦問：「欲去佗位？」

阿順回答：「離開遮。」

阿邦問：「紲落來？」

阿順不語，過了一會才說：「咱一定愛緊走，愈遠愈好。」

定格。說完了這句話，阿順不動，世界也不動。

至此，阿邦卡在夢境裡，回憶無法繼續。

他再看一眼回憶中的少年阿順。他清楚這張定格的面孔，已經摻雜了自己的虛構，再看下去，回憶會越來越不純粹。真實與否他並不關心，重要的是當中的訊息。記憶裡的那天，阿順似乎真的這麼說過。當時聽到時，阿邦以為懂了阿順的意思，也確實出走了。而今他懷疑是否遺漏了什麼。

他嘆口氣，在回憶的終結處閉上眼。

是從夢裡醒來，或是進入另一段回憶，他任隨安排。

2

一陣搖晃間，阿邦從白日夢中醒覺。趴在甲板的欄杆看海，沒想到竟瞬間睡著了。

另一個夢。

他夢見他第一次搭船的回憶。他眩暈於海上，一望無際的藍，雖然讓他胃酸翻湧，但同時適合少年幻想。惡心感與滿心抱負的熱血感，奇異 地融為一體。

退學之後，他與家人大吵一架，熬了一年，最後賭氣離開。跟親友籌錢，買了張船票，發誓日本 人不離開台灣的一天，他就不回來。（二）