「木頭人？」

「欸。」他起身招呼，「坐這兒，還是裡頭？」

「就這兒吧，我喜歡戶外。」

她不說，他也明白，戶外說話方便。「那好，就這兒。」

他點了杯冰咖啡 ，白桃點了冰檸檬紅茶，各自買單。他們對坐，不看對方，也沒說話。飲料一來，他們不約而同把口罩 摘下，看到了彼此。白桃的臉很白，汗毛長，看來比他年輕個幾歲，氣質像學生。有黑眼圈卻清亮的眼睛大膽盯著他，一點不閃避，也讓他無從閃避。

他們無言對視了幾秒鐘，感覺非常久，超過了他記憶裡跟任何人對望的時間。

自從戴口罩後，眼睛成了唯一。過去有嘴角的上揚或下垂，嘴巴噘起、雙唇輕抿，還有舌尖輕舔上唇、牙齒輕咬下唇，鼻翼的抽動，臉上的紅暈、輕顫、汗水和毛髮，現在只餘眼睛。

人們在口罩後，懶得做各種合乎社交禮儀的表情，只控制說話的聲氣，臉上沒有呼應的表情，有恃無恐有如從監視器裡看著對方，眼神也就遙遠冰冷了。奧力與其說是從對方眼神裡察覺有異，不如說是從自己的冷漠裡，察覺過去那些表情都是世故。久而久之，奧力看人時，總是應付了事。何況他是看日本動漫 長大的一代，習慣非真人臉上的二維表情，本來就拙於解讀人臉細微的表情。

現在，這個女孩專注的眼神、裸露的整張臉，就像女主角填滿整個螢幕的臉部特寫，感覺十分震撼。

他清清喉嚨，「你想跟我聊什麼？」

「聊過去。」看到他的疑惑，她解釋：「我在做一個研究項目，關於童玩的文化特色。木頭人是其中的一種，我在收集它的玩法、起源、流行地，等等。」（一三）