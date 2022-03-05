2 快樂王子

洪祖堯站在銅像旁，努力收縮肚子，擺出姿勢任人拍照。多年前他也曾和偉人的銅像合照過。那時的銅像高大雄偉，他只是偉人腳下無足輕重的小人物，用來點綴銅像的裝飾品。但反過來看，校園裡偉人的銅像也是他們畢業照的裝飾品。不知天高地厚的畢業生輪流擺姿勢和銅像合照，留下一張張年少輕狂的笑臉，供自己和別人回憶。

那是還有偉人的歲月，現在卻不一樣了。當你的朋友竟然變成銅像，你會怎麼樣？老實說，洪祖堯從沒想到，有一天郭允真的會變成銅像。但這個情景竟然出現了，而且他並不是做夢。

真人大小的銅像和洪祖堯差不多高度，除了顏色青綠，應該算是很友善的銅像。洪祖堯斜視他的朋友，他的朋友也同樣斜視他，凹洞的眼睛似乎在問：你看我幹什麼？洪祖堯忍不住笑了。

「洪總經理，今天看到您的老朋友郭允的銅像揭幕，您很高興吧？」身旁小巧玲瓏的女記者追著問。

「高興，當然高興。」洪祖堯說：「從前只有救國救民的偉人才有銅像，現在輪到詩人有銅像，這是了不起的進步。什麼時候總經理也有銅像，台灣就真正成為世界第一。」

他斜視詩人，詩人也斜視他。他幾乎可以發誓，看到詩人擠了擠眼睛。如果真是郭允，即使成了銅像，他也會這樣做吧？

「洪總經理，郭允是您的中學同班同學。你們兩人一位成為跨國科技公司的總經理，一位變成享譽國際的詩人。總經理和詩人，真是有趣的組合。」女記者仍然不放過他。「同學多年，您對他一定認識很清楚。但是有人說，銅像的表情有點憂鬱。您覺得這銅像能夠充分表現詩人的氣質嗎？」（七）