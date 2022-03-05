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重逢（四）

翠希

當葛逸萍對他坦白心裡的煩惱，他毫不猶豫說出要和她結婚。他不是在求婚，那一刻他只想到要怎麼為她解決難題、怎麼保持她的名譽。看她受苦，他會無法安眠。

他們去公證處辦了結婚手續，為了避免別人的猜測，他們請調去了南部一所學校。

楊孝坤先去租了房子，等一切打理好了，才接葛逸萍南下。

那是一套兩房一廳的公寓，進了屋裡，楊孝坤慎重地對葛逸萍說：「我說過和你結婚是幫你解決難題，我們只是掛名夫妻，我們分房住……」

不等他說完，葛逸萍堅決地說：「我嫁給你就是你的妻子，我們是真正的夫妻，不是在演戲。你願意當我的丈夫嗎？願意當孩子的爸爸嗎？如果你願意，就讓我們過正常的夫妻生活！」

楊孝坤緊緊握著她的手說：「我怎麼會不願意！」

葛逸萍可以感受到他的激動和真誠，她的心已為這無私的男人開了一扇門。

第一次把楊士軒抱在懷裡，楊孝坤就有血脈相連的感覺。幾個月來，他無微不至地照顧著葛逸萍，總怕她吃不好、睡不足。葛逸萍笑說，胎兒被他養得太大，別生不出來了。

三十四歲的他早該當父親，只是一直沒碰到讓他動心的女人，能夠讓他放棄自由自在的單身日子。他的父母早逝，只有一個大他十歲的哥哥，沒人給他成家的壓力，他也從不急著成家。

他和葛逸萍沒再生孩子是他的決定。雖然葛逸萍一再說，嫁給他是一輩子的事，不可能回頭。他心底總認為，有一天她還是會回到那人身邊，他們的婚姻只是權宜之計。他不想把關係弄得太複雜，更不想讓葛逸萍覺得有義務為他生個孩子，為此他偷偷去做了結紮手術。（四）

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