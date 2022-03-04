在天馬行空的談話中，那些不被制約的想法，被偷偷記錄存檔。他的通行碼將永遠不會變綠，在單位受到調查，半夜有人敲門帶走他，請他「喝茶」。他脫帽摩頭，那裡有一層薄汗。之前，他是受到什麼蠱惑啊？

他把帽沿朝後轉，來到江邊，腳下是有彈性的磚色步道 ，不時有人從他身邊慢跑而過。不遠處有個老人倚著欄杆，背對江水，腳下踩著一截狗繩。一群灰鴿子排成人字朝他飛來，隨即轉彎向另一頭飛去。有那麼兩三隻轉彎時似乎被慣性甩出，但很快便調整好歸隊。

鴿隊像迴旋鏢似地在空中來回，會不會撞上那個灰白色的浮空偵側器呢？它像個熱氣球，氣定神閒停在半空中，保持一種俯瞰的優越姿態。江面上走著遊輪和渡船，江水一波波拍岸，單調反覆。這世界看起來與往常無異。

過了一星期，周六下午五點，陽光轉為柔和時，他又來到逝水咖啡館。他不清楚為什麼再次答應約會。可能是長久以來沒有任何約會，一切交流都在線上。一二三，木頭人，僅僅只是談談童年也好，童年話題是無害的。

他回憶小鎮上度過的童年，卻對不上焦，想不起什麼具體的事，彷彿回憶曾被重組 、曾被塗改、曾被……他放棄不再想。

這個地點不錯，至少有那一大片水，單調的水聲、來回的船隻，望著、望著，心就平靜下來。如果話不投機，也可以一起看水或散步。他坐在上回那個鐵椅上，鐵椅被陽光曬得有點發燙，一棵花已落盡的櫻樹，伸出枝葉茂密的一支長臂替他遮陽。

約定時間前五分鐘，一個女子站在了他面前，梳馬尾、戴著口罩 ，從無袖上衣露出的手臂粉瑩、粉瑩的，文靜的單眼皮定定看住他。（一二）