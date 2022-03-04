第二天下午，劉幼梅正在洗碗，武李華打電話來：「媽走了。」

劉幼梅趕快走到書房，對武博士說：「大姊走了。要不要和小華講話？」

武博士背著她搖搖頭。劉幼梅對著電話說：「他不想講話。」

劉幼梅還來不及掛斷手機 ，就聽到武博士號啕大哭。她從來沒有聽過武博士這麼大哭。也好，大聲哭吧，把心裡的積鬱都哭出來，大聲哭吧。

她回到自己房間，坐在梳妝檯前。在梳妝檯的小抽屜裡有張便條，是上次武李華去療養院 看母親後帶給她的，她不時會拿出來再讀一遍。依照武李華的說法，寫這字條時，李眉已經搞不清楚許多事情，可是她偶爾還有清醒的時候。

小妹：說來說去都是我不好，大人不計小人過，妳就原諒我這一次吧。可我不後悔我做的事。做為一個女人，無論這條路怎麼走，都走得辛苦。我也不必求武超原諒我。如果我今天回家，他會從書房回頭看我一眼「噢」一聲，就是這樣。這是他的最大缺點，也是他的美好品德，我早就知道……

這後頭還有些潦草字跡。武李華帶給她看，他也不必再說什麼。李眉能夠寫這張字條，恐怕也是最後一次了。

大姊，我怎麼會不原諒妳呢？劉幼梅對李眉說。就如妳說的，做為一個女人，無論這條路怎麼走，都走得辛苦。妳看妳對我說的話，我都記住了。我也要請妳原諒我。也許妳說的比喻是對的，應該走出土撥鼠日，至少妳敢大膽走出去。大姊，從開始我就佩服妳，到現在還是佩服妳。只是我不知道自己該怎麼走，到現在還是不知道。我坐在梳妝檯前，武博士坐在書房裡，我們可以坐到永恆。大姊，妳明白嗎？（六）