我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏第2輪談判達共識 何謂「人道走廊」一次看

烏克蘭戰報：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

三城故事（六）

張系國

第二天下午，劉幼梅正在洗碗，武李華打電話來：「媽走了。」

劉幼梅趕快走到書房，對武博士說：「大姊走了。要不要和小華講話？」

武博士背著她搖搖頭。劉幼梅對著電話說：「他不想講話。」

劉幼梅還來不及掛斷手機，就聽到武博士號啕大哭。她從來沒有聽過武博士這麼大哭。也好，大聲哭吧，把心裡的積鬱都哭出來，大聲哭吧。

她回到自己房間，坐在梳妝檯前。在梳妝檯的小抽屜裡有張便條，是上次武李華去療養院看母親後帶給她的，她不時會拿出來再讀一遍。依照武李華的說法，寫這字條時，李眉已經搞不清楚許多事情，可是她偶爾還有清醒的時候。

小妹：說來說去都是我不好，大人不計小人過，妳就原諒我這一次吧。可我不後悔我做的事。做為一個女人，無論這條路怎麼走，都走得辛苦。我也不必求武超原諒我。如果我今天回家，他會從書房回頭看我一眼「噢」一聲，就是這樣。這是他的最大缺點，也是他的美好品德，我早就知道……

這後頭還有些潦草字跡。武李華帶給她看，他也不必再說什麼。李眉能夠寫這張字條，恐怕也是最後一次了。

大姊，我怎麼會不原諒妳呢？劉幼梅對李眉說。就如妳說的，做為一個女人，無論這條路怎麼走，都走得辛苦。妳看妳對我說的話，我都記住了。我也要請妳原諒我。也許妳說的比喻是對的，應該走出土撥鼠日，至少妳敢大膽走出去。大姊，從開始我就佩服妳，到現在還是佩服妳。只是我不知道自己該怎麼走，到現在還是不知道。我坐在梳妝檯前，武博士坐在書房裡，我們可以坐到永恆。大姊，妳明白嗎？（六）

手機 療養院

上一則

文青科技人童子賢：沒有文學的社會很寂寞

下一則

為什麼要戴口罩？

延伸閱讀

貝拉的丈夫（二二）

貝拉的丈夫（二二）
汪小菲被曬出情侶裝 網友轟張穎穎「心機女」

汪小菲被曬出情侶裝 網友轟張穎穎「心機女」
貝拉的丈夫（二○）

貝拉的丈夫（二○）
住院（六一）

住院（六一）

熱門新聞

張國榮（左）、梁朝偉（右）主演經典愛情片「春光乍洩」。（取材自豆瓣電影）

春光乍洩經典修復重映 捕捉青澀張震、台北舊街景

2022-02-26 00:15
聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）總監葛濟夫（Valery Gergiev）在在紐約卡內基廳（Carnegie Hall）與維也納愛樂管弦樂團（Wiener Philharmoniker）的演出遭取消。(美聯社)

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

2022-02-26 12:48

她的後半生

2022-03-02 02:00
黛安∕圖

風水輪轉

2022-02-26 02:02
黛安∕圖

撥雲見日

2022-02-27 02:02

愛上惡魔的故事

2022-03-01 02:01

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍