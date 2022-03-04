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曲奇餅乾（全文完）

李東文

不管明華樂意不樂意，志傑開始對另外兩位朋友，講他對明華父親的印象。志傑說，他以前經常在社區公園見到明華父親和幾位老人家唱歌，那歌喉、那表情，沒得說的。不管是革命歌曲、流行歌曲，還是粵曲，都很地道。有時候，老人家們唱累了，圍在一起講閒話解悶，明華父親也是主角，眉飛色舞，妙語連珠……

「志傑，沒事你總去公園幹麼？」

「做為一位超級奶爸，我去公園遛孩子，順便遛狗……」

「所以，」明華忍不住打斷志傑，「他很快就勾搭上了風流寡婦，回家跟我媽離婚！」

志傑轉移話題講別的，明華的頭腦卻失去了控制，再次想起小時候的事：

明華六歲那年，他父親除了在工廠上班之外，還跟朋友搗鼓小買賣，十分注重禮節和人脈培養，託人從香港買回來一批當時在大陸算尚算稀罕的曲奇餅乾，準備春節期間去給客戶拜年時用。父親下班回來發現，四、五盒餅被拆了包裝，每盒少兩三塊，怒不可遏，揪住明華一頓打。

明華被打矇了，但抵死否認。父親說：家裡只有奶奶和你，還有一條狗，奶奶不捨得吃這麼貴重的禮物，未必狗還會拆了包裝，自己偷吃不成？接著打。奶奶嚇得不輕，帶著阿拉斯加雜種狗躲進房間不敢出來。

如果不是母親下班回來制止了，明華很有可能會被父親生生打死。

當晚，明華睡到半夜發燒，說胡話，送去醫院檢查，發現斷了兩根肋骨。

父親說：「我只用衣架打他的屁股，怎麼可能斷了肋骨？」

從醫院回家，三個人進到客廳。明華老年癡呆的奶奶正拿著一塊曲奇餅乾，在餵她的寶貝，那條阿拉斯加雜種狗。（全文完）

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