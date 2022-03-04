想樂／圖

「我知道，我不怪他們！你們沒有對不起我，那是我的選擇。」

「你為什麼對我那麼好……在那種情況下，你還只為我打算……」

她從他眼裡，看到四十多年前的深情。當年有多少次他們並肩坐在公園或校園聊天談心，他曾親吻著她的頭髮，說她一頭烏亮的長髮，像千絲萬縷緊緊把他裹在她身邊。

「你知道為什麼！」

他看著她，點點頭，「是的，我知道！」

「你知道，我就沒遺憾了！」

他們的目光同時被池塘裡游來的一對鴨子吸引，一直到鴨子隱沒在水草叢裡，江克明若有所感地問：「你爸媽怎麼沒反對你的決定？」

「一開始他們當然反對，堅持要我告訴你，希望你回來和我結婚。你知道我的個性，一但做了決定，是很難改變的……孝坤是個大好人，也是個好女婿，爸媽很快就接受了他。」

「我相信他也是個好丈夫。」

葛逸萍點點頭，接著說：「更是個好爸爸。」

「士軒很幸運，比麥克幸運，我沒能給他一個完整的家。」

她聽出他語調中的落寞。

「你怎麼離婚了？」

「兩個異鄉寂寞的人勉強湊在一起，一開始就沒穩固的基礎，等各自站穩了腳步，越發了解兩人是同極相斥的個體……她早已再婚，先生是白人，相信她現在要快樂得多……當年你為我做了選擇，把我的事業放在家庭之上，也許這就成了我的宿命。離婚那年，我一個人回台灣，刻意去你老家走了一趟，當然老房子早拆得無影無蹤……」

這完全不是她心中為他勾畫的圓滿人生。她以為在他學成之後，一定可以輕易找到一個志同道合的伴侶。

望著又出現在池塘裡那對相依相隨的鴨子，葛逸萍感傷地說：「克明，我做錯了嗎？我當初的決定是希望你快樂、希望你事業有成……」

「唉！很多事都不是絕對的，有得有失……當年你無私地為我著想，這份心意我一輩子感激不盡。」

●

江克明出國後，他們勤快地通信，報告生活點滴，訴說著思念，倒數著重逢的日子。

三個多月後，葛逸萍的信突然不再出現在江克明的信箱。顧不得昂貴的電話費，江克明急著打電話找葛逸萍，但是她的電話已斷線。他打到她家，葛媽媽只簡短地說：「逸萍結婚了，把她忘了，好好念書。」就把電話掛了！

他再打電話到她家，沒人再接起電話，很顯然他們不願意再和他多說什麼。

江克明像陷在一場噩夢中，不知何去何從，不知該在夢裡奮戰，還是逃離夢境。

他感覺自己像一個登山者，原本眼前開闊的道路，轉個彎突然煙霧瀰漫、雜草叢生，不見路途、不見山峰，只怕一個踉蹌跌落山谷。

他不知道，他和葛逸萍之間到底哪裡出了錯？他以為他們之間的愛情是屬於海枯石爛、堅如金石的一類。如果說誰經不起考驗，那應該是他，絕不會是逸萍。他知道逸萍外表柔弱，卻是個意志堅強、肯為愛情犧牲的人。為什麼她會狠心不對他說明分手的原因？

一個月裡他瘦了十磅，最終還是把自己投在書本裡，慢慢療傷止痛。

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當葛逸萍發現自己懷了江克明的孩子，她的心被切割成兩半，一邊憂、一邊喜。她一向認為和江克明結婚生子，會是她快樂人生的起源，萬萬沒想到，孩子來得不是時候。千頭萬緒，她必須在肚子還沒明顯前做個抉擇，她知道這個抉擇將改變她的一生，而且沒有回頭的餘地。

在她決定讓江克明無牽無掛追尋自己的理想後，她立刻把全部心思放在肚裡的孩子上。背負私生子女的名義出生，將會是孩子一生的羞辱。她可以忍受成為讓人在背後指指點點的未婚媽媽，但不能讓她的孩子被貼上標籤。

當楊孝坤問她為什事煩惱，她毫不隱瞞向他說了一切。也不知為什麼，她對楊孝坤是完全的信任，他像一塊巨石，可以讓她無憂地倚靠著。

「你願意和我結婚嗎？我……我絕對不是趁人之危，我只是想幫你解決眼前難題。將來你和孩子的爸爸復合了，隨時可以和我離婚。」

葛逸萍驚訝地望著楊孝坤，他一臉真誠，沒有絲毫戲謔。她只想向他吐露煩憂，萬萬沒想到他會求婚。考慮了一天，她做了她覺得正確的抉擇。

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楊孝坤看出葛逸萍被什麼事情困擾著，同事兩年，他感到自己對葛逸萍越來越關切，她的一顰一笑都看在眼裡。雖然知道她有一個要好的男朋友，卻沒法不把她放在心上。（三）