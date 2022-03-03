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聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

木頭人（一一）

墨錦

有人過來了，一個中年男人，條紋Polo衫塞進深灰色長褲，金屬頭皮帶勒出一圈肚皮。男人手裡牽著一個小女孩，女孩梳兩根朝天辮，穿一件粉紅蕾絲洋裝，白褲襪，黑皮鞋，身高到男人大腿，模樣很可愛。女娃經過他時，他看到女娃有白皙粉亮的皮膚、長翹的睫毛、漆黑的大眼珠，眼神跟灰色的江水一樣空濛。

是仿真娃娃啊！奧力倒抽一口氣。

男人和娃娃走進咖啡館，在窗邊落坐。

奧力環顧四周，沒有人對那女孩的真假有任何懷疑，或好奇，大家看著窗外啜飲咖啡，或在手機上刷著什麼。也許他們早就見過了。畢竟人們彼此不交流，資訊難以流通。

奧力對自己說，不用大驚小怪，五年疫情輾碎多少家庭，倖存者獨自煎熬，於是仿真娃娃出現了，其他類型的人工智慧伴侶也有了吧。過去他沒有留意，所以視而不見。如果他需要一個人工智慧伴侶，肯定早就看到了，就像現在他看到那麼多人也是光頭。

約定的時間已到，白桃還不見人影。手機智慧地圖上，逝水咖啡館被紅圈包圍，代表他所在位置的藍色指標在紅圈中間。地點正確。隔窗看去，坐在男人對面的娃娃，更像一個乖巧的小女兒了。男人邊啜飲咖啡，邊對她說著什麼。他慶幸今天約的至少是個真人、活人。但是這個真的活的人為什麼還不出現？

手機「叮」一聲，有消息進來：抱歉，臨時有事，可以改期嗎？latter yet better.

晚點但更好。

什麼鬼！奧力推開椅子站起，說也奇怪，心頭卻一陣輕鬆，有點慶幸，像逃過一劫。

昏了頭才會答應這種盲約，這很可能是釣魚執法。（一一）

咖啡 手機 人工智慧

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