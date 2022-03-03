李眉要說明她如何為了追求愛情放棄婚姻，但仍苦心為離婚夫安排繼任的人選劉幼梅，而她和劉幼梅之前居然保持了姊妹般的親密關係。記者們聽得驚嘆連連。劉幼梅雖心頭不是滋味，表面上還做得兩人真像姊妹般和睦，心裡對自己說這是最後一次。

好容易僑報記者結束採訪，劉幼梅匆匆離開教堂去找武博士，教堂外哪裡還有武博士的蹤影。突然聽到李眉在喚她，問她是否一起坐車到墳場去。劉幼梅本來不想去墳場，無奈只好答應。

路上李眉講起副校長吉姆的病。原來吉姆年前就得了骨癌，所以最後一段活得很辛苦，當然李眉也沒好日子過。李眉酸溜溜說：「還是妳好，做了正確的選擇，我請妳照顧武超，真找對了人。」

這句話令劉幼梅火冒三丈，忍不住爆發了。

「一切決定都是妳自己做的，現在反而來說我。我做錯了什麼？平白擔了搶人家丈夫的惡名！妳改嫁吉姆，難道不也因為他是副校長？難道只有妳是聖人，為了愛情犧牲一切？

「妳說的愛情真有那麼偉大嗎？妳上次說的那部電影 《土撥鼠日》，我回家後，還特地租來看，看完想了許久。是的，一遍遍重複土撥鼠日似乎很無聊，只有愛情才能夠解開魔咒。可是或許這是西方人錯誤的、膚淺的愛情觀呢？

「即使在電影裡面，也只有男主角想逃離土撥鼠日，女主角怎麼想呢？說不定她還覺得滿好？說不定真正的愛情反而是進入重複、膚淺、看似無聊的日子，因為這才是真正過日子。有人以為愛使你逃出循環，其實愛使你甘心墮入循環。」

她在紅綠燈路口趁著車停住，就不顧一切下車，李眉一再喚她都不理。

這是劉幼梅和李眉第一次，也是最後一次衝突。（五）