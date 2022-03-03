婦女、兒童離開後，志傑喳喳呼呼地帶領兄弟們喝酒、抽菸、講葷段子。

這些天來明華因為高反，每每別人喝酒，他只能乾瞪眼，今晚終於能放開喝，十分開心，沒一會就有點暈了，盤腿坐在床上搖頭晃腦。

他的電話響了，是父親打來的。父親說，他今天才知道明華出外旅遊了，生氣，但他大人有大量，不計較。有個事想麻煩一下明華──很多年前他吃過雲貴高原的臘腸、臘肉，那個麻和辣的感覺至今難忘。如果不太麻煩的話，讓明華帶點回去孝敬他，算是明華沒有照顧他的補償。

明華扔開電話，一頭倒在床上裝醉。志傑過來推推他問：「又跟你老爸嘔氣了嗎？」

志傑跟明華從小學一直到高中，都是同班同學，明華家裡的事他知之八九。

「嘔氣倒沒有，」明華說，「但每次接到他的電話，我都煩躁得要死。你說他活到這一把年紀了吧，還改不了自說自話這個怪毛病。」

「多才多藝的人自我感覺良好正常，明華你覺不覺得，你對你爸的要求有點太高了？你想要的是一個十全十美的老爸，但這個世界上，哪裡會有十全十美的人？」

明華坐起來，靠在床頭說：「我爸這個人吧，在外面風趣幽默，對誰都笑臉相迎，在家整天黑著臉，總讓我們覺得自己欠著他什麼似的。我稍微做錯點什麼，他大吼大叫、拳腳相向，你不知道，悲慘的童年生活給我留下了多大的陰影！我跟他之間沒得救了，從六歲那年開始，我就對他恨之入骨，已經恨了他整整三十年！」

「你這個樣子還有童年陰影？鬼信你！」志傑說。（八）