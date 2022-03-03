我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

曲奇餅乾（八）

李東文

婦女、兒童離開後，志傑喳喳呼呼地帶領兄弟們喝酒、抽菸、講葷段子。

這些天來明華因為高反，每每別人喝酒，他只能乾瞪眼，今晚終於能放開喝，十分開心，沒一會就有點暈了，盤腿坐在床上搖頭晃腦。

他的電話響了，是父親打來的。父親說，他今天才知道明華出外旅遊了，生氣，但他大人有大量，不計較。有個事想麻煩一下明華──很多年前他吃過雲貴高原的臘腸、臘肉，那個麻和辣的感覺至今難忘。如果不太麻煩的話，讓明華帶點回去孝敬他，算是明華沒有照顧他的補償。

明華扔開電話，一頭倒在床上裝醉。志傑過來推推他問：「又跟你老爸嘔氣了嗎？」

志傑跟明華從小學一直到高中，都是同班同學，明華家裡的事他知之八九。

「嘔氣倒沒有，」明華說，「但每次接到他的電話，我都煩躁得要死。你說他活到這一把年紀了吧，還改不了自說自話這個怪毛病。」

「多才多藝的人自我感覺良好正常，明華你覺不覺得，你對你爸的要求有點太高了？你想要的是一個十全十美的老爸，但這個世界上，哪裡會有十全十美的人？」

明華坐起來，靠在床頭說：「我爸這個人吧，在外面風趣幽默，對誰都笑臉相迎，在家整天黑著臉，總讓我們覺得自己欠著他什麼似的。我稍微做錯點什麼，他大吼大叫、拳腳相向，你不知道，悲慘的童年生活給我留下了多大的陰影！我跟他之間沒得救了，從六歲那年開始，我就對他恨之入骨，已經恨了他整整三十年！」

「你這個樣子還有童年陰影？鬼信你！」志傑說。（八）

上一則

羅芙奧3月「黑白」拍 草間彌生、奈良美智名作競標

下一則

冬奧競速滑冰觀後感 

延伸閱讀

控妻外遇…空軍上兵殺子墜樓 妻：你有得救、我小孩呢？

控妻外遇…空軍上兵殺子墜樓 妻：你有得救、我小孩呢？
年菜篇／臘腸滑雞球

年菜篇／臘腸滑雞球
漂洋過海的大禮包

漂洋過海的大禮包
別怕年菜吃不完 國健署傳授5大技巧改造剩食

別怕年菜吃不完 國健署傳授5大技巧改造剩食

熱門新聞

張國榮（左）、梁朝偉（右）主演經典愛情片「春光乍洩」。（取材自豆瓣電影）

春光乍洩經典修復重映 捕捉青澀張震、台北舊街景

2022-02-26 00:15
聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）總監葛濟夫（Valery Gergiev）在在紐約卡內基廳（Carnegie Hall）與維也納愛樂管弦樂團（Wiener Philharmoniker）的演出遭取消。(美聯社)

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

2022-02-26 12:48
黛安∕圖

風水輪轉

2022-02-26 02:02
黛安∕圖

撥雲見日

2022-02-27 02:02

她的後半生

2022-03-02 02:00
蘇珊2005年去泰國教英文，在慶祝中國新年的一個慶典上，她穿上中國傳統服裝留影。（思南．圖片提供）

在武漢教英文的蘇珊

2022-02-24 02:02

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭