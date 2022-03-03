想樂／圖

「啊！伯父還健在，太好了！下次回台灣，一定去拜訪。」

他們對彼此的家人都非常熟悉，就像自己家人一樣。

「爸爸一定會很高興！」葛逸萍看著江克明，想起爸爸曾說江克明人品好，會是個好女婿，心中的波浪幾乎擊上眼裡，她趕緊轉頭看著遠處。

江克明拿出手機 ，找出姊弟妹們的相片給葛逸萍看。葛逸萍說她今天沒帶手機，下次見面，再給他看爸爸和弟弟近照。下次見面？葛逸萍為這句話愣了一下。他們現在住在同一個城市，士軒和麥克又是同事，他們自然會有再碰面的機會。

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晚上躺在床上，楊孝坤握著葛逸萍的手說：「是他吧！」

葛逸萍的手微微發顫，壓抑了大半天的眼淚終於奪眶而出。

她從沒提過江克明的名字，因為楊孝坤從沒問起。

她和江克明是大學同學，同校但不同系。從大二開始，他們成了一對戀人。校園每個角落都留有他們的身影，他們在樹下談心、談未來，在圖書館 念書、寫作業，他們一起成長、一起逐夢。

在年輕戀人的眼中，只要有愛，未來是一朵含苞待放的花朵，等待他們擷取和擁有。

他們都來自清貧的軍人家庭，沒有豐厚家產做後盾，但是他們決定靠自己的力量出國留學。大學畢業兩年後，江克明服完兵役，申請到美國中部一所公立大學。葛逸萍把工作兩年的積蓄全給了江克明，買了機票後也所剩無多。

「等我拿到碩士學位，回來和你結婚，再一起出國。」這是他們的計畫。

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「你應該告訴他！」楊孝坤轉身對著她說，語氣溫和但堅定。

她抹去臉上的眼淚，「都這麼多年了，怎麼說呢？」

她永遠記得四十一年前，他離別前的那晚。

他們相識五年，兩家人早認定他們是未來的媳婦和女婿。

江克明家在台中，他不要家人勞師動眾送行，也想有更多時間和葛逸萍相聚。中午的飛機，他前一晚就住在葛逸萍的小公寓。

這並不是他第一次在她的公寓過夜，但是他一向尊重她的意願，要把他們的第一次留在新婚之夜，過夜時他就睡在沙發上。這晚他們緊緊相偎說著話，直到夜半也不願闔眼睡覺。牆上的鐘滴答、滴答地向前走，提醒著他們離別在即。離愁在兩人心裡膨脹著，看著皺著眉頭的江克明，葛逸萍在他耳邊說：「今晚就當是我們的新婚之夜吧！」

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葛逸萍畢業後在一所中學教書，楊孝坤是她的同事，他們教同一科目。楊孝坤為人親切熱心，加上他們是小同鄉，他又年長她十歲，一開始葛逸萍就以兄長相待，碰到教學上的疑問，總會向他請教。

兩年相處下來，他們的情誼增厚，真如一對兄妹。他知道葛逸萍有要好的男朋友，也知道他們未來的留學計畫。他對她始終保持適度的關懷，如果愛一個人是讓對方快樂，他想他會盡力讓她快樂。

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第二天早上，葛逸萍坐在餐桌前喝茶，手裡拿著江克明給他的名片，江氏建築設計公司，上面有電話、有地址。隔了四十一年，現在他就在她的手邊，隨時可以找到他。

她走到書架前取下一本書，翻到中間，拿出一張發黃的相片。

相片裡，葛逸萍長長的頭髮垂在肩後，江克明兩手插在口袋裡，咧著嘴很開心地笑著。和楊孝坤結婚後，她決定把對江克明的記憶埋在心底。她撕毀了所有他的相片，惟獨捨不得這一張，他們的第一張合影。

聽到楊孝坤走近的聲音，她把書放回書架。

「這麼早起來！我給你弄早點。」

「你不是起得比我還早！」楊孝坤看了一眼桌上的名片，「別猶豫了！今天就告訴他！」

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「你為什麼不告訴我，我可以回來和你結婚！」江克明不可置信地站起身來。

葛逸萍把江克明約在公園碰面，她知道他會有很大的情緒反應，空曠的公園是說話的好地方。

她拉著他的手，要他坐下。

「我……我是寫了好多信，想告訴你，但是我還是把信撕了！我知道你的為人，如果你知道我懷孕，一定會放棄你的學業，回來和我結婚，然後隨便找個工作養育孩子。但這不是你的人生目標，如果提早把養家活口的責任放在你身上，你不會快樂，我們的婚姻也不會圓滿。所以我想來想去，還是讓你一無牽掛地追求你的夢想……」

「唉！逸萍……你讓我成了自私的人，我對不起你……我的家人也對不起你，當年他們說你移情別戀……」（二）