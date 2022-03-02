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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

木頭人（一○）

墨錦

只知道她的身影隨著時間，一分一秒地黯了下去，而她的臉龐、裸露的臂膀和腿，卻在夜色裡一寸一寸浮現月光白。他點了菸，在一個鐵椅上坐下來。直到抽完，女孩一直站在橋上。他已經看不清她的模樣，就是一個影子，但是女孩的臉調轉開後，總是會再轉向他。來自陌生女孩的注視，讓他身上熱了起來。是不是過去搭訕呢？這時女孩一步一步過了橋，消失在樹叢後。

之後，他總會在離開商場前，到頂樓抽根菸。如果月光不在，他抽完菸就走。如果她在，他會隔著一段距離，在夜色中注視她的膚色開始泛起月白，享受她在故意轉開臉後，再次勇敢轉向他的那個時刻。總有一天，他發誓，他會過去跟她說話，了解她是一個什麼樣的人，並告訴她所有關於他的事，只要她想知道。

3 跟陌生人談心

他們約在江濱大道一號碼頭「逝水咖啡館」。江濱大道沿著環抱默城的金鶴江鋪建，長兩公里，江上船隻穿梭、視野開闊，大道的另一邊是緩坡上升的綠地。因地理關係，江濱大道的探頭少，在這裡碰頭，隱祕性強，分手後散入人群，不引人注意。

奧力提早十分鐘到達約見地，在咖啡館的小花園找位子坐下。他的心跳加速，口乾舌燥。不知道白桃是什麼樣的，是男是女，年輕或已經老去。希望是個善解人意、善於傾聽的女人。

他腦裡又浮現頂樓花園的月光。他認定月光是這樣的女孩，不須說什麼，只是專注地望著你，了解你說的和沒說的一切。他在口罩後笑了，這要求未免太高。他答應白桃的約會，僅是因為感到無聊，極度的無聊。（一○）

咖啡 口罩

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