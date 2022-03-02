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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

曲奇餅乾（七）

李東文

本地負責人料不到志傑會這樣安排，一時倒是有些尷尬。

明華的手機突然響了起來，打破了難堪的尷尬。是馬尋芳打來的，她惡聲惡氣地指責明華，帶家強外出，也不跟她打招呼，害得她只好自己參加母親的壽宴，十分沒面子。離婚幾年，明華已經完全忘記前丈母娘是哪天生日了。

馬尋芳在電話那頭，沒完沒了地數落明華，好像明華還是她的丈夫。明華把電話放進口袋，讓前妻對著他的大腿咆哮。

5

晚上十點，志傑帶著酒和兩位朋友來到明華房間，未語人先笑，對雅玲說：「今天晚上，我想徵用你們的房間、徵用你老公。房間用來喝酒，你老公用來陪我們喝酒。你和家強去我們房間，跟我太太和兒子一起……」

雅玲開始收拾東西。志傑撓撓家強的頭說：「聽說放假前，你在老師上課時，給同學講黃段子啦──」

家強不好意思地笑起來，偷望一眼明華。明華說：「你這個傑叔叔，還不是怪你！你給我發的黃段子，讓他看到了。」

在學校，家強好動，經常因為在課堂上講話而害明華被老師投訴，一如他小時候。但回到家中，沉默寡言，像換了個人似的。家強這種貌似人格分裂的行為，是最近這一年才養成的，令明華十分揪心，因為這樣的家強總讓他想起自己的父親。

打明華記事起，父親就在家裡扮演「人狠話少」的角色，在外面活潑開朗，是他朋友圈中的開心果。

明華跟雅玲談自己對家強的擔憂，做為教育工作者，雅玲讓明華淡定，對家強保持足夠的耐心與愛即可。所有的孩子都是機靈鬼，有自我調整和自我完善的能力……（七）

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