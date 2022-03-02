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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

重逢（一）

翠希
想樂／圖
想樂／圖

「爸、媽，你們今天一定會碰到麥克，讓你們看看我和他像不像兄弟！」楊士軒一進門就很興奮地說著。

他來接他們去參加公司舉辦的年度戶外野餐活動。麥克是他常提起新來的同事，雖然比他小八歲，但兩人十分投緣，做起事來默契十足。很多人甚至以為他們是親兄弟。

楊孝坤和葛逸萍就只有楊士軒這一個孩子，兒子在美國安家立業後，他們也移民來美，幫忙照顧一對孫兒女。

中午時分，他們來到綠草如茵的湖畔公園。葛逸萍覺得美國公園真多，大大小小不計其數，隨便走走就能碰到一個，而且都維護整理得非常好。她家附近的小公園是她常去的地方，從前每天早晚都會和楊孝坤去走幾圈。幾年前一場小車禍傷到楊孝坤的右腿，近年又加上退化性關結炎，必須拄著拐杖慢慢走，大部分時間他就坐在長椅，看她在步道繞兩圈。

去年開始，楊孝坤出門必須坐輪椅。他常對她說：「你自己去公園走路吧！推著我挺麻煩的。」

「那怎麼行，不麻煩！一個人悶在家裡多無聊。」她堅持要他一起出門。

只要天氣好，她一定推他去公園。她說看看景色、呼吸新鮮空氣，對身心都有好處。

楊士軒的公司有近百個員工，加上親屬，數百人聚集公園一方，像嘉年華會般熱鬧。

他們在樹蔭下鋪開毯子，張開帶來的摺疊椅。安頓好了，兒子、媳婦一家去和同事們打招呼。

葛逸萍和楊孝坤在樹下享受湖水送來的清涼微風，遠遠看著兩個孫兒女和別的孩子追逐嬉戲，兒子、媳婦和同事們說笑談天，多美好的畫面。這一幅和樂的圖畫，完全是楊孝坤無私的贈予。葛逸萍不禁轉頭對他說了聲「謝謝」。楊孝坤立刻心領神會，知道她在感謝什麼，他帶著責備的語氣說：怎麼又說了！

結婚這麼多年，葛逸萍不時會對楊孝坤表達謝意。尤其剛結婚那幾年，幾乎整天把「謝」字掛在嘴邊。楊孝坤為她做任何一件事，她都稱謝不已，並不是基於禮貌，而是由衷的感激。

後來楊孝坤一再說，一家人互相照顧是義務，太客氣就會拉遠了距離，她才把感激的心意化成行動的表達。她把家收拾得乾乾淨淨，餐桌上總是有楊孝坤喜愛的菜餚。楊孝坤也是個勤快的人，買了自己的房子後，裡裡外外時時整修粉刷，不留絲毫瑕疵。她的家是她最愛流連的地方，她相信楊孝坤也有同感。

不一會，葛逸萍看到兒子，帶著一老一少兩位男士遠遠走過來。當他們逐漸走近，她的心失去了控制。

「爸、媽，這就是我常跟你們提起的麥克。這位是他父親，江先生，很有名的建築師。」

「克明──你是克明？」葛逸萍像在夢中，盯著江克明急促地說。眼前的江克明還是當年清瘦的體型，雖然頭髮稀疏了，五官貼上年老的皮層，但是葛逸萍知道她沒有認錯人。

「逸萍？」江克明也驚訝叫出這個埋在心裡多年的名字。

「媽，你們認識？」楊士軒詫異地看著他們。

葛逸萍強壓著一股衝上眼眶的熱流，暗暗吸口氣，笑著說：「是的，我們是老朋友。」

「真的是你，多久沒見了？」江克明目不轉睛看著葛逸萍，彷彿怕一眨眼，眼前一切就會消失不見。葛逸萍不需要算，她立刻可以回答：四十一年。但是她只說：「很久、很久了！」

他們三人在樹下、在微風中，敘著家常，就像一般久別重逢的老朋友一般，但他們的內心卻在奔騰翻滾著。

楊孝坤不認識江克明，葛逸萍介紹是她的大學同學，大部分時候他只坐在輪椅靜靜聽他們的對話。只有談到楊士軒的時候，他才如數家珍般報告他的成長過成。

葛逸萍有些驚訝他的表現，楊孝坤是個十分謙虛低調的人，很少在外人面前誇獎自己的兒子，雖然他們的兒子有許多值得誇耀的地方。

江克明一直在東岸做事，去年退休，過了一年悠閒日子，開始覺得單調無味。考慮了一下，就決定搬到西岸，一來換換環境也不錯，再來和兒子住得近，也方便聯絡感情。

為了打發時間，他開了個人工作室，反正並不需要賺什麼錢，就當個嗜好消磨時間。他多年前離婚，還有一個女兒在東岸做事。

「台灣還有親人嗎？」葛逸萍問。

「大姊和妹妹在台灣、弟弟在德州，爸媽十幾年前去世了！你呢？伯父母還健在嗎？」

「媽媽早去世了！爸爸和弟弟一直住在新竹。爸爸今年九十二了，行動雖然遲緩些，腦筋還是靈活得很。」（一）

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