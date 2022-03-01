哪個單位負責、查證什麼、何時有結果，什麼都問不到，只能等待。他自認沒有犯錯，但是人家說你可疑，或許你真的可疑，申辯是無謂的，他也不是那種抗爭到底，認死理較真的人。家人平靜接受了他休假不能回家的原因，只讓他安心等待，反正生活照舊。

照舊嗎？他腦海裡浮現了那個女孩。他給女孩取名月光。月光是他每天下班後，乘兩站地鐵 到星曜商場的真正原因。

他的公司斜對面就有一個商場，規模雖小，如果只是去看看人打發時間，絕對綽綽有餘。三個月前，他想買按摩椅。寂寞的人在推拿店裡，感受有力雙手的按壓揉推，鬆鬆緊繃的肩頸、搥搥久坐痠疼的腰椎，有說不出的愜意。還有精油推拿，在芳香沁人的密室，一雙柔軟卻有力的肉掌，人與人的肉身接觸是那麼銷魂、那麼憂傷。知道自己不須開放什麼、接納什麼，這一節時間過後，付了錢就能離開。市區內推拿店人滿為患，專做會員生意，金卡會員優先預約，奧力這種散客總是約不上。

不如買個按摩椅吧？奧力查到這家商場有家專賣店，於是來了。試用了幾張按摩椅，導購戴著口罩 不冷不熱地介紹，他半躺在那裡，像在牙科診所。他走出來乘扶手梯漫無目的一層層往上，到了頂層。推開寫著「出口」二字的玻璃門，撲面是帶著煙塵氣息的晚風。

一個露台花園，綠樹假山，水流潺潺，欄杆上攀著綠色塑料藤蔓。花園中央有個水泥橋，欄杆漆成木頭色，她就站在橋上。天邊的晚霞只餘一抹炭紅，女孩沒戴口罩，一件焦糖色短袖上衣，吊帶裙綠色或藍色，看不清。（九）