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加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

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千山萬水（全文完）

孟悟

百合笑道：「千萬別被他抓了，一不小心就上了頭條。既然走了鼠道，便見不得陽光，只能偷偷摸摸，最後還得以鼠道的方式出洞。」

「田娃告訴我，出去比進來容易多了。我到了廣西，就會跟他聯繫。」

兩人正聊著，雙方的手機都閃了一下，蹦出同一條信息：「廣西嚴打非法入境，高端難民豪華偷渡，小遊艇撞礁翻船，五死十二傷。」

信息是伊麗莎白發的。她對二人說：「這是一周前的新聞，你們看看圖片，打撈上來的女子像不像艾娃。雖然臉部打了馬賽克，但那一身綠衣，就是迪卡儂的防曬衣。」

東陽看得大腦充血，手機裡的字忽大忽小，忽然都掉進水中晃蕩。百合也愣了，手腕上的佛珠在顫抖。她胸口一滯，眼前一黑一閃，像狂舞的蝙蝠。她驚恐地喊道：「是艾娃，是她！不，應該是我，是我把船票讓給了她。」

東陽說：「我記得她回國的願望，還有二十個凍卵在紐約。」

百合說：「她討厭她的哥嫂，我不能讓她的哥嫂表面悲傷、暗中高興，我要讓她父母知道女兒的下一代。」

伊麗莎白說：「有用嗎？人都沒了，要蛋來幹什麼？告訴她父母那蛋裡有未來的華爾街精英、奧運冠軍，還有總統？她父母會認那一堆蛋？」

百合的眼睛一直定在佛珠上，她說：「認不認是他們，但我要把這事轉告她父母。她喊過我『姊』，這事我要管。」

東陽問：「你怎麼管？你不要衝動亂行動，你知道你現在是什麼身分？你敢正大光明在中國行走嗎？」

百合悲從中來：「我們千山萬水回來了，但是她融入了千山萬水。」（全文完）

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