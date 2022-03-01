峰頂上的石頭有點像太湖石，而且體積巨大，全部連在一起，沒有縫隙。明華心想，隨便敲一塊回去都是寶貝，搞不好能換一套房子！山上風大，颳得臉隱隱作痛。明華替家強緊了緊他身上的繩子，又替他整理衣領和圍巾。家強往後縮，說明華的手指太涼。明華與家強碰一下額頭，突然笑了。

「爸爸──」家強說，「你突然笑，很嚇人。」

明華剛才就覺得奇怪，為什麼來到這濕地，精神變得這麼好。原來是體溫已經恢復正常，高反沒了。

從高處往下看，風景變得平庸了些，無非是一個並不開闊的水域上凸起來幾個小山尖。有人說：此時能有一壺酒多好！另一個人說：喝醉了你從這摔下去，尖銳的石頭能把你撕成碎片，手呀、腳呀，眼珠子、耳朵、鼻子什麼的，七零八落！

這個無情的冷笑話讓明華不安，帶著家強悄悄下山。

羊煮好了。

志傑與幾位老闆圍成一圈站著，招手讓明華過去。孩子們臉上的高原紅刺痛了志傑等人，決定再次捐贈，給每位孩子一件羽絨服、一雙運動鞋。校長和教導主任紅了眼眶，酒斟滿敬遠方的朋友。隨行的本地負責人表示，統計完人數後，按市面價格付款就行。他們這邊負責採購，保證每位學生都能拿得到衣服和鞋。

志傑笑笑說：「我剛才已經打電話聯繫了生產廠家，式樣和尺碼標準一會發過來。等下我們回到學校拿名冊，粗略估算完學生的身高、體重，就能讓廠家加工趕貨了。因為無法確定什麼時間到，也不敢再給各位領導添太多麻煩，到時候我們自己拉去學校就行。」（六）