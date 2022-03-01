想樂／圖

劉幼梅偶爾勸她，李眉卻說：「小妹，在這個國家，妳絕不能讓人覺得妳好欺負，不然他們就會騎到妳的頭上。我知道我們是華人 ，是少數民族，我偏不讓別人欺負我，也不讓別人欺負武超。」

這點李眉無疑做到了。劉幼梅聽學校裡知情的美國教授說，雖然是華人，武博士在學校裡沒有人敢動他，升等一帆風順。除了他表現優秀，和李眉敢批敢鬥很有關係，大家都不敢惹毛她。李眉自己也知道，她常說，這世界上唯一敢欺負武超的人就是她。

這點李眉無疑也做到了。劉幼梅目擊過李眉怎麼修理武博士，那可比蘇格拉底的妻子往蘇格拉底頭上潑水還厲害得多。但是無論李眉怎麼凶，武博士從不回應，令劉幼梅暗暗佩服。

「大姊，武博士對你可真好，」劉幼梅有次對李眉說：「罵不回嘴、打不還手，我沒看過脾氣更好的人。」

李眉反而嘆氣說：「真煩人啊！我有時候實在氣武超，他為什麼不生氣？就像上次，一位黑人青年被警察無辜射殺，全城都鬧翻天。我們學校的師生去城裡遊行，他老先生卻無動於衷。」

「或許武博士真的無所謂。」

「這怎麼行呢？既然住在這裡，就要管這裡的事。有些華人明哲保身，認為不要管黑人的事，我完全不同意。」李眉說：「小妹，沒有人能自掃門前雪。沒有人。」

李眉的積極人生態度，沒想到卻帶來意外的後果。

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一直到劉幼梅準備好晚餐，武博士都不見蹤影。她覺得奇怪，又有點心慌，正在考慮要不要打「九一一」報警，聽到開門的聲音。她去前門看看，武博士正從外面進來。

「你回來了。」劉幼梅說：「什麼時候出去的？我都不知道。」

武博士脫下鞋撢掉雪，把一雙鞋整齊放在進門口的單塊地毯上。「雪總算停了。明天應該是好天。」他像是對自己說話，又好像對劉幼梅說話。

「剛才跟小華通過電話。他說大姊感染新冠肺炎，在療養院 完全被隔離了。」

武博士看她一眼，沒說話。劉幼梅說：「我們要不要去看大姊？」

武博士脫下大衣，掛到門口的衣櫥裡，說：「療養院一定不讓看，不用了。」

「也許有辦法。我們先吃飯好了。吃完飯，慢慢想辦法。」

他們兩人默默吃飯。武博士吃完一碗飯，劉幼梅要幫他添飯，他說：「半碗。」

劉幼梅就幫他添了半碗。武博士說：「謝謝。」

兩人又默默吃飯。其實他們經常如此，劉幼梅也習慣了，可有時忍不住想起李眉的話：「真煩人啊。我有時候實在氣武超，他為什麼不生氣？」

在他的眼裡，她還存在嗎？還是她只是個添飯機器人？還是他真心相信李眉說的話，是李眉把劉幼梅介紹給武博士，取代李眉自己？

武博士、武博士，你為什麼不生氣？

李眉後來的情人是副校長吉姆，可以說是打網球打出來的意外。李眉喜歡打網球，副校長吉姆也喜歡打網球，久而久之，就自然成了一對。等到事情爆發，已經無可挽回。

無可挽回，是指劉幼梅勸不回李眉。這就是為什麼劉幼梅最在意人們把這筆帳，全算到她的頭上。她不僅無意破壞李眉和武博士的婚姻，並且完全站在挽救婚姻的立場，苦口婆心勸李眉回心轉意。

「大姊，武博士對妳這麼好，就再給他一次機會吧。也許他不夠風趣，但我相信，世界上沒有人比他對妳更好。」

「對我好有什麼用？」李眉冷笑道：「你知道嗎？在我們匹茲堡附近有個小城，每年二月都會有個土撥鼠日。相傳如果在那天，土撥鼠看得到自己的影子，冬天就會再延長四個星期。

「這土撥鼠日後來拍成一部挺有意思的電影 。有位記者來採訪這土撥鼠日，卻發現他竟然被困在土撥鼠日，每天早上鬧鐘一響，他就得重過這一天，每天都是一樣。

「這就是我現在的感覺。我每天都在重複過這土撥鼠日。我被困在這裡面，完全逃不出來。可是我必須逃出去﹗正如那部電影說的，愛情是唯一逃離這牢籠的解脫辦法。」

只有李眉這種個性才會相信電影，而且說到做到。她竟然真的和武博士離婚，改嫁給副校長吉姆。

李眉和武博士談判離婚的經過，只有他倆知道，但是劉幼梅確知過程十分平和，因為談完後不久，李眉就請她來家裡。武博士和平常一樣，默默坐在一旁，並沒有怒形於色，也沒有大嚷大叫。倒是李眉掉下眼淚，當面請求劉幼梅，以後好好照顧武博士。

大概因為劉幼梅說過，這世界上沒有誰比武博士對李眉更好，李眉就讓她來當自己的替身。劉幼梅也不知道為什麼昏了頭，她竟然當場答應了，或許是同情李眉，或許是同情武博士，或許是同情她自己，或許三者都有。（三）