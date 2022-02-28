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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

木頭人（八）

墨錦

奧力暗自希望，能看到母猴把小吉抱在懷裡，為牠捉蝨子的畫面。

奧力好奇小吉的命運，但是哇奇平台上出現的卻是黑底白字：根據相關部門要求，本台將暫時關閉，進行內部整改。我們將嚴格落實管理要求，切實履行平台主體責任，加強違法、違規信息管控，健全完善內部審核處置流程，積極維護網路信息傳播秩序，為構建清朗健康的社區生態而努力……

奧力罵了一個髒字後，張著嘴，無以為繼。他感覺不到怒氣。他該生氣的不是嗎？又一個東西莫名其妙被拿走了，以後晚上怎麼打發呢？但是，生氣有什麼用？這不是第一次，也不會是最後一次。

他繼續在手機上滑來滑去，漫無目的。這時「有人懂」平台通知他，收穫了一朵知識花，來自「那一年的白桃」。

「那一年的白桃」給他留了言：你好，感謝你的回覆，那個細節跟我記得的完全一樣。事實上，我們可能是世上僅存的兩個人，曾經這樣玩過。

世上僅存的兩個人？什麼意思？難道別人不是這麼玩的嗎？奧力閉上眼睛，眼前出現了一群孩子指著圈子中間的人哈哈取樂：現在你是木頭鬼、木頭鬼！

白桃還有第二個留言：可以見個面嗎？我還有關於這個遊戲的一些細節，想跟你印證。

見面？奧力有一絲警覺。

安全嗎？會是釣魚執法，引蛇出洞？他自認是良民，但是，誰曉得是不是有地方踩了線？曾經合法的，突然不合法了，就像他的通行碼，一直都是綠色的，車禍後不知為何轉成黃色。幾次詢問，負責單位只是告訴他，排查後如果沒有問題，通行碼會自動變綠。（八）

車禍 釣魚 手機

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