他和她的重逢只有三小時，她把最美的迴光返照留給了他。

凌霄的葬禮結束後，東陽的魂像飛在半空中，無邊無際的空曠和虛脫。倒是五月比東陽理智，她說：「媽媽燃燒了全部的生命等你，你千辛萬苦回了家，你們都沒有辜負對方。我一直就嚮往有一段轟轟烈烈的愛情，像你們一樣，能愛到生命的最後時刻，千山萬水也阻隔不了。」

東陽說：「愛過了，記住了，永遠留下了。」

五月說：「踏踏實實地活著最好。」

東陽很快回到了煙火人家，他開始回覆百合的一堆微信 。百合的婆婆雖然是胃癌晚期，但是狀況還算平穩。百合在醫院附近租了房子，天天陪伴婆婆，陪她跟美國的親人視頻、陪她讀書，還去買了一台電子琴，婆婆彈琴，她唱歌。

百合的口氣頗為得意：「醫院所有的人都認為我是她的親女兒。她的親女兒忙事業忙得昏天黑地，看見我就像看見救星。」

東陽問她：「你要當多久的救星？」

「我想陪她到生命的最後一刻，跟你一樣。」

「我的心願已了，我想回美國。」

「你不回家看父母嗎？你說過，凌霄家離你父母家，只有兩小時車程。」

「看不了啦，我有個表弟在派出所，他的任務就是跟蹤查防疫情 間回國的外國人。我剛剛翻了他的朋友圈，說什麼偷渡犯就算有幸混進了中國，也跟老鼠一般，白天不敢見人，夜裡出來行動。田娃早給我們打了招呼，若是回了老家，就說已在廈門隔離了十四天。但是派出所要來盤查，怎麼辦？」（一七）