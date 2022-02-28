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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

曲奇餅乾（五）

李東文

首先是，他十分討厭母親的軟弱，潛意識想娶個性格硬朗的女性；其次，他剛從家裡搬出來時很寂寞，但凡對他示好的女性，在他眼中都很完美。

4

冬天，濕地的水不多，水邊停著一群群鳥。他們把車停在很遠的地方，在導遊帶領下，慢慢走向水邊。不知哪個咳嗽了一聲，受驚的鳥兒四散而逃，安靜的天空突然喧囂聒噪。

有人鏟走枯草，用石頭搭起兩個爐灶煮羊。當地商會提供午餐，幾頭很大的黑山羊。羊還在鍋裡煮著，大家分吃了些糕點抵抗飢餓，沿著一條幾乎看不見的小路，向濕地中間走去。家強看到地上有根拴羊的繩子，撿起來拿在手中甩來甩去。

濕地正中央是一座石頭山。明明是天然的石頭山，卻又太精緻，像利用高科技製造的人工景點。導遊說這裡原本是海底，地殼運動升上來變成了山。明華小聲對家強說：這裡可能會有海洋生物的化石，魚蝦珊瑚之類的，你仔細找找，有發現記得告訴我哦。家強「嗯」地應一聲，沒說什麼。

最近家強沉默寡言，無論明華跟他說什麼，他都像貓一樣瞪大眼睛望向明華，不肯接話。兒子身上消極抵抗的姿態，常常讓明華抓狂。

主峰上全是石頭，沒有泥土，連雜草也沒有。但在石頭夾縫中，長著幾棵瘦骨嶙峋的小樹。

雅玲膽小，不敢再往上爬，與別的女同志留在半山腰開闊的地方閒聊。明華打算繼續往上走，問家強要過繩子，繫在他腰間，另一端則繫在自己的手腕上。

一直沉默的家強突然說：「爸爸，如果你失足摔下去，我們兩個今天就同歸於盡啦。」

明華一愣之下，只覺得後背發涼，想口頭修理家強幾句，被雅玲用眼神制止了。（五）

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