想樂／圖

李眉畢業後，在電視台工作了幾年，自覺年華漸老，新人輩出，有意離開這個是非圈。武博士及時求婚，有情人終成眷屬。

兩人出國後，武博士在美國學術界逐漸小有名氣，李眉在武博士執教學院的社交圈也很活躍，又常在華人活動裡表演唱歌。她生了兩男一女：武李中、武李華和武李敏。孩子的姓名用兩人的姓加單名，是李眉的主意。單名用中華民國 各一個字，是李眉老爸的主意。武博士不用出主意，因為姓就是他的姓。但是第三個孩子剛好是女兒，李眉也不想再生，就改民為敏。大家都說改得好。孩子們長大了，也都還滿意自己的中文名字，雖然並不常有機會使用。

本來這婚姻可說美滿，至於兩人鬧離婚是後來的事，而且和劉幼梅完全沒有關係。劉幼梅日後最在意的，就是人們無中生有，把這筆帳全算到她的頭上。

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劉幼梅匆匆忙忙趕回家，先把剛才到百合雜貨店買的食品放進冰箱。家裡靜悄悄的，不知道武博士跑到哪裡去了，也不在書房。劉幼梅暫時不管老爺，先準備晚上的菜肴，一半也是因為她還沒想好，怎麼對武博士啟齒講李眉的情況。

在開車回家的路上，她已經和武李華通了電話。據小華說，媽媽得新冠肺炎是上周的事，但是療養院 一直到前天才通知家人。武李華打電話去，療養院的工作人員不僅不幫忙轉接，反而先一口咬定沒有這個人，然後堅決不肯讓媽媽聽電話。

「療養院這些醫護人員態度很壞，而且毫無愛心。」小華說：「真後悔把媽送到那裡，現在來不及了。」

「我們能夠去看她嗎？」劉幼梅說：「我知道她認不得我們，但是總會有一點知道吧。」

「據小敏說，媽什麼都不知道。小敏自己是醫生，她的話最可靠。再加上新冠疫情，能不能隔著玻璃窗看一眼都不一定。」小華說：「當然這樣也好。」

他們說來說去，最後只能決定保持密切聯繫。劉幼梅知道三個子女裡面，最親李眉的就是小華，他都不想去看媽媽，其他兩個更不用說。但是也不能怪孩子們，老年癡呆症真使人變成六親不認。

已經兩年了，從前李眉可不是這樣的。假如問誰的人生態度最積極，那肯定是李眉。打從劉幼梅認識李眉起，她就非常佩服李眉那麼嬌小一個女人，能做那麼多事情，尤其武博士又是個什麼家事都不管的大老爺。

劉幼梅來自新竹，父親是軍人，家境並不寬裕，出國的費用都是她自己多年做事辛辛苦苦省下來。剛來時在學校擔任助教，卻被一位年老的美籍巴基斯坦教授性騷擾 。

劉幼梅那時不懂得該怎麼對付，嚇得每天回宿舍哭。幸好她的同屋是美國人，幫她告到學校。那位助理院長的處理方式倒很俐落。劉幼梅不用當助教了，學校送她一個兩年的獎學金，直到她念完碩士畢業。條件呢？劉幼梅得在一份文件上簽名，同意從此不告學校，也不告那位美籍巴基斯坦教授。

這事不知怎的被李眉知道了。她在學校裡很活躍，雖然沒有職位，可什麼事都要管。尤其事關女權、事關東方女性，更不能不管，就來警告劉幼梅，文件絕對不能簽，簽了就等於投降，一定要告到底。

李眉是武教授的太太，助理院長顯然對她十分尊重，可又很煩她。劉幼梅夾在他們中間聽他們吵架。雖然那時她英文還聽不太懂，明白李眉的建議在助理院長看來是胳膊朝外彎。胳膊朝外彎她可是懂的。劉幼梅最後還是簽了字，因為畢竟這安排對她沒有任何壞處。

雖然李眉對劉幼梅不聽她的忠告不大滿意，從此兩人竟然意外成了忘年交。李眉常常請劉幼梅到她家玩，也是一種緣分吧。李眉大劉幼梅將近二十歲，劉幼梅管李眉叫大姊。李眉叫她小妹，首先教她防身之技。

「小妹，妳的身材太好了，」李眉說：「不僅男人看了起邪念，連女人都動心﹗所以妳多少得防著點。來，我教妳幾招。」

李眉教劉幼梅自衛術，又教她打網球。李眉雖然嬌小，十分喜歡運動，尤其是打網球，只要家裡沒事，就往學校的網球場跑。她常說，放著這麼好的網球場不用白不用。劉幼梅偏偏比較笨拙，李眉教她發球，她怎麼也發不準。李眉罵了她幾次不上道，從此放棄，不再勸劉幼梅打網球。

李眉講話很直爽，罵起人來，有時會令劉幼梅受不了。她逐漸習慣李眉的講話方式，知道李眉多半沒有惡意。但是一般人並不知道，而且李眉有時講話夠惡毒，不能說她完全沒惡意，因此得罪了很多人。（二）