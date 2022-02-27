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千山萬水（一六）

孟悟

田娃說：「今天是真險，幸好遇見了我的髮小。我爺爺是老中醫，救過他爹的命。」

百合感慨：「有恩要報，這是人之常情。這世間最錯綜複雜，難以說清的就是情。」

東陽沒有接她的話，他若有所思，淡然一笑。他明白，他和她的這次艱難行程，莫不是為了情。紛紛紅塵，不過是一個「情」字，不管是親情還是愛情。

9

五月欣喜萬分，很快安排了司機和車，把東陽接回了家。東陽在醫院見了凌霄，從前的如花似玉被病魔摧殘了，吸乾了水分和光澤，成了皮包骨。但凌霄的眼睛裡有綺麗的光，照亮了遙遠的青春歲月。她頭腦清晰，往昔時光裡的繁枝細節，全都記得。五月有意離開，讓這對初戀情人互訴衷腸。

她說：「是我不好，太要強了，這一耽誤就是一生一世。」

他說：「是我不對，我心胸不寬，既然愛得銘心刻骨，為什麼不低頭認錯。為了所謂的自尊，把愛和期待憋成了一生的痛。」

「是的，一生的痛。」

他又說：「這些年我們隔著千山萬水，但是你永遠都在我這裡。」他把她的手放在了自己的胸口。

她一臉的淚，靠在他的胸前。她輕輕問了一句：「你知道我的心願嗎？」

「我知道。」他點了點頭，繼續說：「你知道嗎？我培植了一棵果樹，費了十年的心血，果樹春天開五彩繽紛的花、夏天結五彩繽紛的果，我為什麼要這麼做？因為我一直忘不了你說的那個夢。」

她閉上了眼睛，平靜而幸福，嘴角溢著清甜的笑，只是再也沒有醒來。（一六）

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