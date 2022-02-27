想樂／圖

1 戀曲2020

劉幼梅從教會出來，感覺到手機 在白皮包裡面不停振動。她打開皮包瞥一眼手機，裡面已經白花花多了十幾則簡訊和留言。才不過半個小時，就是一大堆亂七八糟的訊息，又不能不看。這就是現代人的尷尬處境：簡訊太多，擔心沒有時間處理；簡訊太少，擔心別人忘了自己。

她一面對教會的弟兄姊妹主內同工微笑著打招呼，一面小心翼翼往停車場的方向走去。又在飄雪了，松樹的松針都變成一根根透明的小冰柱。濕濕的地上雖沒有結冰，仍然很滑溜。劉幼梅沿著比較乾淨的柏油路面走小碎步，一有機會就扶著兩邊停泊車子的車把，也顧不得車把有大量新冠病菌，回家再好好洗手、沖熱澡，徹底消毒吧。老年人就是怕摔跤，當然更怕新冠，兩者都得小心防範。

好容易找到自己的紅色小型休閒車，劉幼梅上車坐回駕駛座，扣上安全帶，先好好喘口氣歇一歇。冬天出門就像打仗，毫無樂趣可言。難怪武博士不肯出門，尤其不肯陪她上教會。

雖然結婚已經將近二十年，不管人前人後，劉幼梅還是稱她老爺為武博士。即使自己一個人想心事時，劉幼梅都會暗暗叫她先生「武博士」，這個習慣大概一輩子改不過來。這也難怪，因為劉幼梅剛從台灣來到匹茲堡時，還是個小研究生，那時候武博士已經是堂堂的大教授。雖然劉幼梅並沒有正式上過武博士的課，但是跟著別的同學叫慣了，始終改不了口。

起先武博士不肯陪她主日上教會，劉幼梅頗有微詞。這麼多年下來，她倒習慣了。武博士不來也好，偶然來教會，他總是擺出一張臭臉，讓教會的朋友望而卻步，不敢親近。

其實劉幼梅的教會朋友都對武博士很尊敬，在他面前，絕對不敢講出任何不得體的話。劉幼梅自己也對武博士很尊敬，她知道能嫁給武博士真是高攀，就如她老爸說是多麼光采榮耀的事情。她老爸從前是個大老粗，一直對有學問的人保持仰之彌高的莫名崇敬。但是雖然大家對武博士都很尊敬，他來教會還是擺出一張臭臉，這也是沒有辦法的事。

劉幼梅歇了一會，感覺到白皮包又在振動，這次下決心戴上老花眼鏡，拿出手機來研究。乖乖，有二十來個簡訊和留言，好在大多是無關緊要的事情。殺掉、殺掉、殺掉……她正殺得高興，突然注意到一則新的短訊是武李華留的，這則可千萬不能刪。

她連忙打開武李華的短訊，只有寥寥幾個字：

幼梅阿姨：

媽感染新冠肺炎，在療養院 已經完全被隔離，我們都無法探視。請告訴爸。

小華

劉幼梅看了短訊，驚訝得叫出聲來：「李眉、李眉，妳怎麼了？」

下一句話是她無法叫出聲的：哎呀！怎麼告訴武博士？

●

李眉，在老一輩台灣來的僑胞心目中，是響噹噹的歌星和電視明星。雖然不見得所有人都看過她主演的連續劇，但看過的肯定比沒看過的多得多。即使到現在，她還是有一定的知名度，尤其是和敵對電視台演員黃洋的羅曼史，更是人人知曉。

大家比較不知道的反而是李眉和武博士的婚姻。其實這是李眉最用心也最持久的一段婚姻，更不用說武博士。他倆都是重慶人，雖然李眉比較不愛提自己是川娃子，因為大家都說江南出美女，很少說四川出美女。但是李眉的確是眉清目秀的美女，就是個子嬌小些，屬於袖珍美人型。好在電影 蒙太奇有時對瘦小的女演員反而特別眷顧，李眉在銀幕上比本人更美。

武博士追求李眉的經過，如果細細講來，可以寫一本小說。可惜武博士不是黃洋，沒有人會替他出書。武博士和李眉是專校前後期同學，武博士高李眉三屆。在學校裡，李眉就以能歌善舞出名，大一就去電視台唱歌，後來上了群星會名氣更響，進一步演連續劇。追求她的多如過江之鯽，包括許多黨國元老的後代。

武博士在校裡，就是個有思想的讀書人形象，常在學生刊物發表文章暢言國是。要說兩人不在同一個圈子，戀愛根本沒有成功的可能。武博士追求李眉，一言以蔽之，就是他做到「精誠所至，金石為開」。在學校裡只要李眉有課，他一定準時接送。他先畢業進了家民營報，一下就當了主筆，仍然每天回校接送李眉，誰也不知道他怎麼對報社老闆交代。

武博士追求李眉八年抗戰，同時還能夠半工半讀念了個博士學位，雖然是「土博士」，足以證明他的毅力。然後他又以「土博士」的資格，一舉申請到美國匹茲堡一所文理學院的教職，震驚台北小小的文化圈。這都說明武博士實力驚人。（一）