遺落在路上的皮包、忘在候車室的手機 、跟垃圾一起扔出去的珠寶……因為探頭，都一一找回。拾金不昧不再是碰運氣的事。街頭受訪的人們表示，大默城是全世界最安全的城市，它有大都會 的便利，沒有大都會的危險。他們走在路上感到很安全，相信宵小不敢出沒、攤販不敢偷斤減兩、司機不敢繞路，生命和財產被全年無休的探頭緊緊守護。

據統計，過去十年外遇的發生機率，從每三對夫婦就有一對，降低到每一百對才有一對。這不能不說是拜探頭所賜。還能去哪裡幽會不被發現呢？離婚率隨之大幅下降，結婚率和生育率也是……愛，不管是什麼樣的，變得稀有。

奧力懷疑罪犯能在這個城市存活。長久以來，新聞裡沒有任何犯罪報導。他讀到唯一可稱得上負面消息的，是探頭的耗損率增加了。雖然有關單位投下鉅資維修，但有時還是不能及時恢復，這使得一些人，甚至一區的人，行動了無記錄。幸而空中鷹眼攝相機已被開發和安裝，它們就像衛星一樣懸浮在這個城的上空，夜以繼日地工作。

當鬼轉身，眼光瞬間鎖住你，驚心之處就像跟暗戀對象的眼神對上，有種命定的絕對感。眼光可以殺人於無形。奧力看過日本電影 裡以眼神殺人的女忍者，相較於放毒、變形、幻影等忍術更加高妙。這個忍術唯一的弱點是，忍者必須先鎖住對方的眼神，才能將他毀滅……他從冰箱取出一份微波簡餐，這時才想起，微波爐壞了。

手機裡彈出一條消息：需要外賣晚餐嗎？推薦方圓一公里之內的外賣套餐，折扣優惠……八點左右是他的晚餐時間。他必須連續十四天不在這個時間點外賣，才不會繼續收到這樣的消息。（六）