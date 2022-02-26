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烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

千山萬水（一五）

孟悟

這時候，她手上的小電扇忽然罷工了。她燥熱煩惱，把小電扇扔到一邊。

田娃說：「坐船更苦，為了躲避監控，要在半夜三更等船，站在河邊的林子裡，要餵好幾個小時的蚊子。」

東陽和百合交換了眼色，心有靈犀，他們都懂，那監控系統是可以在夜色中發現人的眼睛。

前面的路並不順利，他們的車被邊防軍堵住了，要進行檢查。百合臉色慘白，心臟都跳不動了。剎那間的絕望，四周靜得恐怖，陽光透過車廂的縫隙落進來，發出「嘶嘶嘶」的聲音。不，那聲音不是來自陽光，被伊麗莎白扔在一邊的小風扇突然啟動了。

軍人能察覺裡面的動靜嗎？百合不知道，但她清晰聽見車外威武嚴厲的訊問，像驚雷一樣炸她的神經。危急之中，她的手抓住了東陽的手。東陽回握她，握住了她手腕上的佛珠手鏈，彼此都有了安慰。

貨箱「轟」地打開了，幾隻雞飛了出去。田娃的這些雞就是賤，最喜歡飛到陌生人頭上拉屎。一個軍人罵了一聲，另一個軍人的聲音先是冰硬，後來柔和了，又慢慢遠去了。車子重新出發，又顛簸了一小時，田娃打開車門，對三人喊話：「安全了，這是廣西的地了。前面就是我朋友的小店，你們在那裡吃個飯，洗刷、洗刷，就可以回家了。」

伊麗莎白吐著長氣，面色煞白、煞白，她說：「我已經看到閻王了，沒想到又回到人間。」

東陽一出車廂，滿眼的橙艷明亮，路邊小房的黃牆上爬滿了凌霄花。他背過身去，眼淚像珠子紛紛落下。他仰了仰頭，拿起手機給五月發了信息。

東陽給了田娃兩百美元的小費，感謝他的安全護送。拿了小費的田娃對東陽熱情豪爽，願意再捎他一程，還掏錢請眾人吃飯。

席間東陽問田娃：「我們是怎樣脫險的？」（一五）

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