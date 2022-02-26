是過於思念的原因，有一天我對他的記憶竟然有些模糊了。後來我幾乎忘了這件事。

這期間，我不僅出版了小說 ，還完成了學業，找到了一個會計師的工作。我再沒跟前夫聯繫，他也沒有聯繫我，好像我們從未相遇、從未認識。我遺忘了很多。有一天我夢見自己在沙漠中奔馳，騎白馬，一頭長髮都被風吹白了。我醒來，發現原本脫髮的頭頂長出了新頭髮，毛絨絨的，像春天的細草。我回歸了自我。我什麼都不曾有過，沒有過去、沒有未來，只有當下。

現在我喜歡笑、喜歡與街上的人們交談，對各色人等保有好感和好奇。我覺得世界如此之大，豐富細膩而美妙，我此生探索不盡。我已經遺忘了曾經有過的沮喪和絕望，那些好像前世，或者另一個人的生活。

有一天我開車沿著聖勞倫河遊走，走到激流島，那是聖勞倫河和運河中間的小島，當年法國皮貨商就是在這裡，將印第安人的皮毛運到出海口。正是秋季，草木絢爛。楓葉一半在樹上、一半在地上。我停下車，踏著楓葉向前走。樹葉不再茂盛，稀疏可見碧藍的天空。那一刻我感到身心通泰，沒有任何負擔。人生不是一場負軛，也不是假面舞會，人生是真實地觸摸陽光和水、真實地認識自己的內心。我這樣想著，走到一片開闊地，那裡面向大河，一股激流正穿過河心島，澎湃地拍打礁石。

在水岸交界之處，我看到一個人，坐在樹的陰影之中，潔白的頭髮被風吹起來，又落下去，像一團柔軟的羊毛。那背影多麼熟悉。我的心狂跳起來。當我走近他，他抬起眼睛，我的眼睛突然湧出淚水。

你好，漢斯。我說，貝拉的丈夫。（全文完）