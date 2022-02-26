吳孟芸／圖

明華笑笑，伸手掐她的腰。雅玲嚇了一跳，用眼神提醒明華，別在家強面前放肆。雅玲說：「這段路讓我想起去年在賜林浩特，我們去蒙古包吃全羊，總有嚇傻了的老鼠跑到路中間。」

「那是草原犬鼠，又稱草原建築大師。」

「犬鼠？好吧，那就是老鼠的親戚了。」

「那條土路顛得我靈魂出竅，內分泌失調，七十公里開了三個多小時。」

雅玲不再說話，側頭欣賞窗外的風景。明華想起剛剛了解到的學校的情況：全校六個年級，一百二十位學生，在當地的公立學校 中算大的；高原地區地廣人稀，村子分散，路遠的孩子天未亮就要出門上學了。他拍拍雅玲的手說：「剛才那間學校，全校總共才八個教職工，人手怎麼夠？」

雅玲說：「山區的學校，每位老師身兼數職……體育老師都要幫忙上文化課。」

透過窗外慢慢倒退的山和樹，明華似乎看到幾位身穿單薄冬衣的孩子，在清晨五、六點的高原結伴而行，露水掛在路旁的枯草上，薄冰結在低窪處……該是何等的陰翳寒冷！

已經過了午飯時間許久，還未去到目的地，大家餓前胸貼著後背。雅玲從包裡拿出一盒曲奇餅乾，家強不僅自己吃，還趁明華不留意，塞一塊進他嘴裡。明華一愣之下想吐出來，又怕兒子以為自己嫌棄他，胡亂嚼幾下嚥下。父母離婚後，家強變得敏感而脆弱，經常莫名其妙地躲起來自己生悶氣，防火防盜一樣防著明華和雅玲，不讓他們走進自己的心。

曲奇餅剛嚥下去，明華的胃酸馬上開始造反，司機停車，讓他下車去路邊吐。三十年沒吃過曲奇餅，吃一塊就鬧出這麼大動靜，實在有點匪夷所思。當然，路況是糟糕了點兒，別的車也有人出來吐。

吐乾淨回到車上，明華覺得身體散了架，盡量讓自己坐得舒服些，伴著騰雲駕霧的感覺閉目養神。這該死的曲奇餅！

3

明華於朦朧中，看到自己和父母一起吃早餐，包子和瘦肉粥。他很小，還沒現在的家強大。家中很安靜，父親喝粥發出了可怕的吱溜聲。在外人眼中，明華的父親風流倜儻、儒雅有禮，像極了知識分子。只有他們自家人才知道，這個男人家裡、家外判若兩人。明華嫌粥中小蔥的味道太大，挑出來放桌上。父親大怒，抓起蔥花塞他嘴裡。明華驚醒，心中堵得慌。童年經歷過的事，童年時暴君一樣的父親，在他清醒時不去回憶，但經常以夢的方式折磨他。

「媽媽，媽媽別走──」

家強睡著了，說夢話喊媽媽。明華伸手摸摸他的小臉蛋，摸他額頭那個不太明顯的疤。他不明白，為何家強總夢見媽媽，他媽媽明明待他極其惡劣。家強的媽媽，明華的前妻馬尋芳，事業單位的幹部，專業知識十分過硬，在單位說一不二，回到家中也說一不二。從兒子讀幼稚園開始，就給他報各種興趣班，對他進行半軍事化管理。

明華勸馬尋芳，不要對兒子太苛刻了。馬尋芳說：我這是為他好，我小時候就是這樣被培養的！家中每每出現這樣的爭論，明華便有強烈的無力感。

馬尋芳的父親，一位職業軍人，把管理部隊的方法直接植入到自己的家庭，培養出一位鐵骨錚錚的女兒，他的女兒又用這一套來培養自己的孩子。

這個階段，明華開始創業，忙得焦頭爛額，也焦慮得無法顧及其他。直到兒子開始讀小學一年級，他才意識到問題很嚴重──馬尋芳幾乎每天都要打家強，因為輔導作業的緣故。明華勸了又勸，但不見效，不得不承認，馬尋芳是個有暴力傾向的人。

夫妻兩個因為兒子的緣故口角漸多。明華被惹毛了說狠話，馬尋芳比他更狠，摔碗摔碟，甚至抓破了他英俊的臉。後來有一天，馬尋芳失手把家強推得一頭撞在桌角上，頭破血流。

家暴 ，是明華心中的一根刺，無法容忍兒子也被家暴，提出離婚。馬尋芳當然不肯離，她畢竟非常、非常疼愛兒子，也還愛著明華。她發誓又發誓，以後必定克制脾氣，不對家強發火，也不對明華發火。明華最終妥協，趁家強放寒假，一家人外出旅遊，以修補各人心中的傷。（三）